لو عايزة تعرفي احدث صيحات الموضة للشتاء ده ، تابعي معانا موضوع النهاردة هنتعرف فيه على افضل اتجاهات الموضة ، من خلال قايمة باكتر 6 قطع ملابس موضة للشتاء في 2021.

قطع ملابس موضة للشتاء في 2021:

1- السويتر دريس:

السويتر دريس رجع موضة معانا تاني لموسم الشتا ده ، بدل ما تلبسي سويتر منفصل وجيبة ، اختاري قطعة واحدة واعتمدي على السويتر دريس ، وعادة بيكون خامته متماسكة او مصنوع من الصوف الرقيق عشان يديكي لوك حلو ويدفي في نفس الوقت.

ممكن تنسقي معاه Puffer jacket مع بوت بكعب.

2- البالطو الجلد:

البالطو الجلد اختفى من الموضة لفترة طويلة من الوقت ، ولكن رجع تاني بقوة كموضة للشتا في 2021 ، وسواء كان بالطو جلد طويل او بالطو قصير ، فالجلد يعتبر تريندي للموسم ده.

اتأكدي انك تنسقي معاه الوان محايدة او متناسقة مع بنطلون Slimline.

3- ال Puffer jacket:

ال Puffer jacket من افضل القطع اللي ممكن تعتمدي عليها في موسم الشتا ، وهتلاقي منه ستايلات والوان مختلفة ، بما فيهم الطبعات والاطوال المختلفة ، وحتى هتلاقي كمان اللي داخل فيه فرو.

4- موضة السبعينات:

السنة دي رجعت تاني موضة السبعينات بشكل كبير ، سواء في الالوان زي الاحمر, البني, البرتقاني, الزيتوني ، او في الاستايلات زي المنقوش, والمطبوع, او اللي مرسوم بالورد ، بالاضافة للفرو والبنطلونات الواسعة اللي كانت موضة جدا في السبعينات رجعت موضة تاني في 2021.

5- البالطو الطويل او الماكسي:

في حين ان ستايلات الجاكيت اللي قولناها قبل كده ممكن يكون في منها الطويل ، الا ان البالطو الطويل اوي الكلاسيك باي ستايل او لون من موضة شتاء 2021 ، من اول البالطو الجلد الطويل للبالطو الطويل المبطن.

تقدري تلبسي البالطو الطويل فوق اي قطع ملابس شتوية في دولابك ، ونسقي معاه بوت طويل.

6- الطبقات مع ال Hoodies:

ستايل الطبقات من اكتر الستايلات المناسبة لفصل الشتا ، واللي هتستمر موضة معانا لوقت طويل مش هتبطل ، ممكن تنسقي سويتر hoodies فوق تيشرت وانهي اللوك ببالطو جلد.

وتقدري تختاري سويتر hoodies بألوان مختلفة اكيد ، وتقدري حتى تختاريه مطبوع باللوجو او الرسمة المفضلة ليكي؟

في النهاية موضة الشتا ممكن تتغير من سنة للتانية ، ولكن في بعض القطع الكلاسيكية اللي مش بتبطل وتقدري تعتمدي عليها كل شتا ، القايمة دي البعض منها ممكن يستمر لفترة طويلة ، والبعض التاني ممكن يتغير في الشتا الجاي ، يعني خليكي مطمنة انك هترجعي تستخدمي هدومك واكسسواراتك مرة تانية للشتا الجاي لحد ما يجي ميعاد تبديلها او تبطل.

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