طريقة عمل كيكة البرتقال بأسهل طريقة

طريقة عمل كيكة البرتقال، أهلا بكم أعزائي متابعي موقع ثقفني الكرام في مقال جديد ووصفة جديدة، وصفتنا اليوم هي كيكة أو تورتة البرتقال ويطلق ايضا عليها جاتوه القمرية، من منا لا يعشق الحلويات والجاتوهات ويفضلها مع كوب صباحي من الشاي مع قطع صغيرة من الكيك، غير أن الأذواق تختلف بالتأكيد من حيث حشوة الكيكة أو طريقة عملها لكن يبقي في الأساس المكونات متقاربة، وذكرنا في مقال سابق طريقة عمل كيكة اللوز الخطيرة لا تنسي متابعة الطريقة وفي هذا المقال سوف نسرد لكم الطريقة بشكل مبسط وسهل وبخطوات بسيطة فتابعي معنا.مقادير كيكة البرتقال
- مقدار واحد ونصف كوب من الدقيق الفاخر.
- عدد اثنين كيس من الفانيليا.
- مقدار فنجان واحد من ماء الورد.
- مقدار نصف ملعقة من ملح الطعام الناعم.
- وزن نصف كيلو سكر بودرة.
- مقدار اثنا عشر (12) من بياض البيض.
- مقدار ستة (6) من صفار البيض.
- عدد اثنين برتقالة نظيفة ( تم غسلها ) بحجم كبير وأن تكون بلدي.
طريقة تحضير كيكة البرتقال سهلة وبسيطة كل ما عليك فعله هو :
- أولا، تحضير البرتقال ويبشر القشر ثم تعصر الباقي ويترك لحين الاستعمال ثم بعد ذلك تحضر بياض البيض ويخلط جيداً بسرعة شديدة بالمضرب الكهربائي مع الفانيليا والملح.
- ثانياً، أثناء الضرب أضف إليه السكر البودرة بالتدريج حتي يكون متجانساً ثم بعد ذلك تحضر إناء وتضع فيه صفار البيض مع عصير البرتقال وعدد أربعة ملاعق من السكر ويضرب بالمضرب الكهربائي.
- ثالثا، ثم أضف نصف بياض البيض المخفوق إلي صفار البيض ويحرك بالمضرب جيداً في جميع أنحاء الإناء حتي يختفي بياض البيض ويكون لونه اصفر جداً.
- رابعاً، ثم أضف باقي العجينة ويخلط جيداً الجميع مع بعضهم ثم تحضر القوالب وتصب فيها هذا الخليط ثم تحضر الفرن علي درجة حرارة 300 درجة مئوية ثم تدخلهم بالفرن وتترك الخليط بالفرن حتي نضجهم.
- خامساً، ثم بعد ذلك تخرجها من الفرن وتترك حتي تبرد جيداً ثم تفرغ من القوالب ويوضع عليها معجون الشيكولاتة بالكريمة أو الكريم كراميل حسب الرغبة ويرش عليها البرتقال المبشور.
- ثم تقدم وهي ذو شكل جميل ليس له مثيل، وبألف هنا وشفا.
- ودمتم بألف هنا ونلتقي في مقال اَخر ووصفة أخري، وداعاُ أحبائي.
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