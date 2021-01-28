طريقة عمل كيكة البرتقال بأسهل طريقة

طريقة عمل كيكة البرتقال، أهلا بكم أعزائي متابعي موقع ثقفني الكرام في مقال جديد ووصفة جديدة، وصفتنا اليوم هي كيكة أو تورتة البرتقال ويطلق ايضا عليها جاتوه القمرية، من منا لا يعشق الحلويات والجاتوهات ويفضلها مع كوب صباحي من الشاي مع قطع صغيرة من الكيك، غير أن الأذواق تختلف بالتأكيد من حيث حشوة الكيكة أو طريقة عملها لكن يبقي في الأساس المكونات متقاربة، وذكرنا في مقال سابق طريقة عمل كيكة اللوز الخطيرة لا تنسي متابعة الطريقة وفي هذا المقال سوف نسرد لكم الطريقة بشكل مبسط وسهل وبخطوات بسيطة فتابعي معنا.

مقدار واحد ونصف كوب من الدقيق الفاخر.

عدد اثنين كيس من الفانيليا.

مقدار فنجان واحد من ماء الورد.

مقدار نصف ملعقة من ملح الطعام الناعم.

وزن نصف كيلو سكر بودرة.

مقدار اثنا عشر (12) من بياض البيض.

مقدار ستة (6) من صفار البيض.

عدد اثنين برتقالة نظيفة ( تم غسلها ) بحجم كبير وأن تكون بلدي.

طريقة عمل كيكة البرتقال

طريقة تحضير كيكة البرتقال سهلة وبسيطة كل ما عليك فعله هو :