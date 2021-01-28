طريقه عمل الحمام المحشي المحمر علي الطريقة المصرية بالخطوات بالتفصيل عبر موقعنا ،يعشق الجميع صغارا وكبارا الحمام المحشي المحمر فهو وجبه مفضله لدي الكثير من الأفراد ،والحمام المحشي هو من اشهر الأطباق المصرية التي تقدم في المناسبات ، ولطهي الحمام المحشي طرق كثيره فيمكنك حشو الحمام بالأزر أو بالفريك ،ويمكن أيضا تناول الحمام مشي أو مقلي أو محمر في الفرن ،والحمام من اللحوم البيضاء المفيدة المغذيه ،وفي هذا المقال سوف نتعرف علي طريقه طهو الحمام الشهي واللذيذ بطعم مميز واليكم المقادير والطريقة تابعونا. مقادير عمل الحمام المحشي بالخطوات 2 كوب كبير من الأزر الأبيض المصري المغسول والمصفي من الماء

عدد 4 حمامات مغسولين

كبد وقوانص الحمام مغسوله ومقطعه

2 بصله كبيره مفرومه

ملح حسب الرغبة

نص معلقه صغيره من القرفة

1 معلقه صغيره من الفلفل الأسود

نص معلقه صغيره من الحبهان المطحون

ورق لوري

3 معلاق كبار من السمن البلدي لتحمير الحمام و معلقتان سمن لتحضير الأزر طريقه تحضير الحمام المحشي بالارز بالخطوات في وعاء علي النار قومي بوضع معلقتان من السمن ثم بعد ذلك ضعي عليهم كبد وقوانص الحمام المقطعة

قومي بتقليب الكبد والقوانص حتي يتغير لونها ثم بعد ذلك قومي بوضع البصل المفروم وقلبيهم جيدا

قومي بوضع الملح والفلفل الأسود القرفة والحبهان وقلبيهم جيدا ثم ضعي عليهم كوب ونصف من الماء المغلي

اتركي خليط الأرز والكبد والقوانص يغلي ويتشرب وقومي بتسويه الأزر ثلاث أرباع سوا

بعد أن يستوي الأزر قومي بحشو الحمام بالأزر وتحت الجلد

بعد أن تتخلصين من حشو الحمام ضعيه في وعاء به ماء مغلي وبصله صغيره وورق لأوري وحبهان وقومي بسلق الحمام واتركيه مده 45 دقيقه حتي سواء

بعد ان يستوي الحمام قومي بتحميره في السمن البلدي حتي يأخذ لون ذهبي من جميع الجوانب وبالهنأ والشفاء مقادير عمل الحمام المحشي بالخطواتطريقه تحضير الحمام المحشي بالارز بالخطوات

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