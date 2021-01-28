وصفة طبيعية لتبييض البشرة بالقهوة والعسل والحصول على بشرة ناعمة من أول استخدام للوصفة

البشرة البيضاء النقية الصحية تفيد في تحسين حالتك النفسية عند النظر إلى المرأة والعكس يصيب الفتاة والمرأة بالضيق لذلك تسعى المرأة على الحصول على بشرة بيضاء نقية وخالية من العيوب يعتبر أمراً صعباً لدى البعض بالبشرة مكان حساس ونسبة التأثر بالعوامل المحيطة كبير كالهواء والشمس والتقلبات المناخية وتحتاج الاهتمام ومن أهم تلك الوصفات التي تبرز في مجال التفتيح وصفة القهوة والعسل وذلك دلالة على فاعليتها في تفتيح البشرة.

تبييض البشرة بالقهوة والعسل

حيث تقوم القهوة بإزالة الشوائب والجلد الميت وتنظيف البشرة والمسام نظراً لنعومة مادتها فتستطيع تنظيف البشرة بسهولة مما تعمل على تفتيح البشرة وتساعد على إزالة آثار الحبوب وتوحيد لون الجلد وتزيد وصفة القهوة مع العسل من إشراقة البشرة ونضارتها، بينما يعمل العسل على توحيد لون البشرة وحمايتها من الجفاف وترطيبها مما يساعد على تفتيح لون البشرة فإذا كنت تريد الحصول على بشرة بيضاء نقية خالية من العيوب تابع تلك الوصفة من خلال هذا المقال، تستخدم وصفة القهوة والعسل منذ زمن بعيد لتفتيح البشرة ونقائها فقد أثبت مجموعة من الخبراء فاعلية تلك الوصفة وقدرتها على تفتيح البشرة بالاستمرارية.

مكونات الوصفة:

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من القهوة.

مزج المكونين معاً جيداً للحصول على خليط متجانس. ثم نقوم بتنظيف البشرة جيداً وتمرير قطنة مبللة بماء الورد على البشرة. ثم نقوم بوضع الخليط على الوجة نترك الخليط على الوجة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة حتى يجف نهائياً. ثم نقوم بغسل الوجة جيداً بالماء الدافئ برفق حتى لا تجرح البشرة. ونقوم بتطبيق واستخدام تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً وستحصل على نتائج مرضية منذ الأسبوع الأول ولكن يجب الاستمرار.

طريقة التحضير والاستخدام