طريقة عمل جاتوه سريع وسهل اعملي أكثر من قطعة جاتوة في دقايق بأقل إمكانيات

طريقة عمل الجاتوة من قطعة الكيك يمكنك صنع العديد من قطع الجاتوة، فتلك الحلويات يعشقها الكبار والصغار، واليوم بخطوات سهلة بسيطة سنتعرف على طريقة صنع قطع الجاتوة المختلفة الأنواع والتي تناسب الحفلات وأعياد الميلاد أو حتى تقدم للضيوف في العزومات المختلفة، وصنع الجاتوة في المنزل بكل سهولة لا يحتاج إلى الكثير من المكونات ولا يستغرق الكثير من الوقت أو الجهد لصنعه، ومكوناتها أقتصادية ليست باهظة التكاليف، واليوم سيدتي تابعي معنا في السطور القادمة طريقة الطهاة في عمل الجاتوة وسر نجاحه مثل الذي يباع في المحلات تماما لن تفرقيه بينهما خاصة في الشكل أو الطعم. مكونات عمل الجاتوة قطع مختلفة عدد 4 بيض بدرجة حرارة المطبخ. 100 جرام من سكر البودرة أو 2/3 كوب سكر بودرة. 100 ملي من الزيت النباتي أو نصف كوب. 100 جرام من الدقيق أو 3/4 كوب. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من بيكنج صودا. مكونات عمل الجاتوة قطع مختلفة مكونات حشو الجاتوة أختاري من أي نوع حشو مربي. او الحشو بكريمة الزبدة. أو الكريم شانتيه أو الشوكولاته الذائبة على حسب رغبتك. للتزيين يمكن أستخدام شوكولاته قطع أو فاكهة أو كرز على حسب الرغبة أيضا. خطوات وطريقة عمل الجاتوة من الكيك العادي في وعاء الخفق جاف يضرب كل من البيض مع الملح بالمضرب الكهربائي جيدا أو في العجان ويستمر الخفق لمدة 10 دقائق حتى يصل إلى قوام كريمي الفاتح يشبه المايونيز المتماسك ويتضاعف حجم البيض.

ثم يضاف الزيت بالتدريج مع الفانيليا إلى خليط البيض الكريمي ثم يضاف الدقيق بعد نخله مع البيكنج باودر ويقلب كل مكونات برفق بملعقة خشبية بهدوء حتى لا يخرج الهواء من المزيج.

ثم يصب الخليط داخل قالب الخبز بشكل مستطيل ويبطن بورق الزبدة يجب مراعاة توزيع الخليط بالتساوي في قالب الفرن بحيث تأخذ كلها نفس الحجم والارتفاع.

ثم يسخن الفرن على حرارة عالية 180 مئوية وعندما يسخن أدخلي صينية الفرن لمدة ربع ساعة حتى يأخذ لون ذهبي فاتح.

ثم تخرج من الفرن وتترك جانيا حتى تبرد تماما، ثم تقطع على شكل مربعات أو مستطيل أو دوائر مع مراعاة الابتعاد عن الأطراف.

وتوضع 3 طبقات من تلك الكيك وحشوها بكريمة الزبدة أو جناش الشوكولاته أو المربى أو كريمة الخفق أو النوتيلا المخلوطة بالكريمة.

يمكن تزينها من الأعلى بكريمة الأبيض والفواكه على حسب الرغبة وبعد حشو يزيين الجاتوة ويدخل الجاتوة الثلاجة.

مع مراعاة مسح السكينة في كل مرة بعد تقطيع قطع الجاتوة، وبذلك يكون عندك أفخم جاتوة بطريقة المحلات الكبرى. مكونات عمل جناش الجاتوه أولا على نار هادئة يسخن نصف كيلو من الكريمة السائلة أو نصف كوب من الحليب. ثم يضاف على الكريمة ربع كيلو من الشوكولاته المبشورة وترفع على حمام ماء دافئ. مع تقليب المستمر حتى تذوب الشوكولاته مع الكريمة أو مع الحليب وتترك حتى تبرد وتتماسك وتصلح للحشو. يمكن أن تصنعي الجناش بالشوكولاته الغامقة أو الشوكولاته البيضاء على حسب الرغبة. لعمل الكريمة احضري ربع كيلو من زبدة طريقة مع نصف كيلو من سكر بودرة المنخول. تخفق كل المكونات جيدا بالمضرب الكهربائي ويضاف عليها الماء المثلج أو الحليب والفانيليا وملح. ملحوظات هامة لنجاح الجاتوة ويكون مثل الجاهز يمكن الاستغناء عن الزيت في الوصفة واستبداله بما يناسب.

تلك الوصفة من وصفات اللذيذة لعمل الحلويات ولا تلتصق بقالب الكيك ولا تحتاج إلى أن تتغطى.

يمكن فصل البياض عن صفار البيض وخفق كل منهما على حدة وخلطهم مع بعض وتكون أسرع في الخفق.

في حالة الرغبة لعمل جاتوه شوكولاته يتم حذف 30 جرام من الدقيق الأبيض واستبداله بنحو 30 جرام من الكاكاو الخام.

في جاتوة الشوكولاته يتم تلوين العجينة بالكاكاو على حسب الرغبة سواء فاتح أو غامق. طريقة جاتوة اقتصادي سريع سهل عدد 3 بيضات كبار بحرارة الغرفة. عدد 2 كوب دقيق ناعم. عدد 2 ملعقة بيكنج باودر. ملعقة صغيرة فانيليا. 2 ملعقة كبيرة برتقال بودرة. كوب سكر. نصف كوب حليب. نصف كوب زيت. رشة صغيرة ملح. كوب صوص شوكولاته. كوب كريمة مخفوقة. خطوات وطريقة عمل الجاتوة من الكيك العاديمكونات عمل جناش الجاتوهملحوظات هامة لنجاح الجاتوة ويكون مثل الجاهزطريقة جاتوة اقتصادي سريع سهل

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