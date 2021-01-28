كنز رباني معجزة لعلاج شيب الشعر والقضاء على الشيب نهائيا بمكون واحد فقط مجربة

وصفة لعلاج شيب الشعر، أصبحت مشكلة ظهور الشعر الابيض من أكثر المشاكل التي يتعرض لها السيدات والرجال، وخاصة وان كان ظهور الشيب المبكر ومن هنا يسعي الكثيرين لايجاد طرق مختلفة لعلاج الشيب نهائيا، سواء من خلال شراء مستحضرات التجميل المنتشره في جميع منافذ وصالونات التجميل، ولكن نجد اغلبها قد تلحق بالضرر للشعر، لذا نفضل استخدام وتطبيق الوصفات الطبيعية لـ علاج شيب الشعر المبكر، ومن هذا المنطلق نستعرض اليوم مع كل زوارنا وصفة مجربة للقضاء على الشيب نهائيا.

وصفة لعلاج شيب الشعر

المكونات.

ملعقة كبيرة من اوراق الشاي الأسود.

كوب من الماء.

وصفة مجربة للقضاء على الشيب نهائيا

من أكثر الوصفات الطبيعية التي حققت نجاح فعال في علاج شيب الشعر هي وصفة الشاي الأسود، حيث يقوم الشاي الأسود على صبغ الشعر الابيض ويجعله غامقا لامعا.

طريقة تحضير الوصفة

قومي بوضع أوراق الشاي الأسود في وعاء وضيفي عليه كمية الماء، ثم ضعيه على النار حتي يغلي، ثم أرفعه على جانب حتي يبرد وينقع لمدة 10 دقائق.

ضعي الشاي المغلي على كامل الشعر لمدة ساعتين على الأقل قبل شطفة بالماء، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة من كل أسبوع على الأقل لتحصلين على أفضل النتائج.

وصفة لعلاج الشيب المبكر نهائيا مع الميرمية

المكونات:

كمية من أوراق الميرمية.

كوب كبير من الماء.

طريقة تحضير الوصفة.

خذي كمية أوراق الميرمية وبعدها في وعاء مع كمية الماء على النار، واتركيها حتي تغلي جيداً ثم ارفعيها من على النار واتركيها على جانب حتي تبرد.

ضعيه بعد ذلك على شعرك واتركيه لمدة ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر.