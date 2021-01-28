العشبة المعجزة لعلاج شيب الشعر المبكر وللابد من غير صبغة خطيرة

وصفة لعلاج الشيب المبكر، مع ظهور شيب الشعر يشعر الكثير بالاحراج الشديد سواء الرجال والسيدات، ويعد الشعر الأبيض من أكثر المشاكل شيوعا وخاصة أن كانت العوامل وراثية، وهناك عدد كبير من الطرق للتخلص من شيب الشعر نهائيا بدون أي مواد كيميائية، واليوم نقدم لكل متابعينا الكرام وصفة لعلاج الشيب المبكر في يومين فقط ستجدين النتيجة المرغوبة.

علاج شيب الشعر المبكر

المكونات

مع وصفة الحناء المذهلة التي تعد أقوي وصفة مجربة للقضاء على الشيب نهائيا يمكنك التخلص من خصل الشعر الأبيض من خلال خلط كمية من الحناء مع القليل من مسحوق القهوة والخل والليمون، ثم امزجي الخلطة جيداً، ثم ضعيه على شعرك واتركيها لمدة ساعة قبل شطف الشعر جيداً بالماء الفاتر.

وصفة زيت جوز الهند لـ علاج شيب الشعر الأبيض، يقوم زيت جوز الهند على حماية الشعر من التساقط والتلف نتيجة الجفاف الذي يتعرض له، وذلك لاحتوائه على مضادات الاكسدة.

قومي بوضع القليل من عصير زيت جوز الهند في وعاء ثم ضيفي عليه القليل من عصير البصل افركي فروة رأسكِ جيداً بالخليط اتركيه على شعرك لمدة ساعة ونصف قبل غسليه بالشامبو.

وصفة منقوع الشاي الأسود:

مع وصفة الشاي الأسود ستجدين نتيجة مبهرة من أول استعمال فقط خذي ثلاث ملاعق من الشاي الأسود اغليه جيداً في القليل من الماء ثم يترك حتي يبرد قليلاً، يطبق على كامل الشعر ويترك لمدة ساعتين حتي يجف تماماً، يشطف الشعر بالماء بدون شامبو.