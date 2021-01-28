طريقة عمل بسكوت الشاي السادة المقرمش اللذيذ في المنزل بدون تكلفة

يعتبر بسكوت الشاي السادة ، من أنواع البسكوت الجافة التي يعشقها الكبار والصغار، وهو من المقرمشات لذيذة الطعم ومذاقها طيب ورائع، فهو يتميز بنكهات مختلفة تجعل الكثير من الناس يقبلون عليه، فهو يقدم دائما على وجبة الإفطار، ويوجد الكثير من أنواع البسكوت، مثل بسكوت القهوة وهو للذيذ الطعم، وبسكوت الكاكاو الذي يفضله الكثير من الناس، وبسكوت الشكولاتة وهو من ألذ أنواع البسكوت، بسكوت العجوة صاحب الطعم الشهي الذي يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية لجسم الأنسان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت الشاي السادة بمكونات بسيطة وبدون تكاليف. مكونات بسكوت الشاي السادة مكونات بسكوت الشاي السادة يتكون البسكوت من مكونات بسيطة وهى كما يلي:- 2 كوب من الدقيق. ملعقة من البيكنج بودر. كوب من اللبن. ملعقة من الفانيلا. نصف كوب من السمنة أو الزبدة. نصف كوب من السكر. بيضة واحدة. رشة ملح. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير بسكوت الشاي السادة بخطوات بسيطة تجعلك تستمتعي بطعم ومذاق البسكوت الرائع وهى كما يلي:- نقوم بوضع المكونات الجافة في إناء كبير الحجم ونقلبهم مع بعض.

نقوم بإضافة السمنة واللبن والبيضة ونعجنهم مع بعضهم حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة القوام.

نقوم بفرد العجينة بواسطة النشابة حتى يصبح قوامها مناسب.

نقوم بعمل فتحات بسيطة بواسطة الشوكة ثم نقطعها إلى قطع متوسطة الحجم على حسب الشكل الذي ترغبين فيه.

نقوم بإحضار صينية ونضع عليها ورق الزبدة أو ندهنها بقليل من السمنة ثم نقوم برص البسكوت على الصينية.

نقوم بإشعال الفرن على نار متوسطة ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمه بجانب الشاي واللبن. طريقة عمل بسكوت سادة بنكهة البرتقال يتم تحضير بسكوت البرتقال بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء كبير ثم نضع كوبين من الدقيق وملعقة من البيكنج بودر وملعقة من الفانيلا ورشة الملح ونقلبهم جيداً. نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نضيف كوب من عصير البرتقال والبيض والسكر الناعم، والسمنة ونخلط حتى يصبح مثل الكريمة. نقوم بوضع الخليط على الدقيق ونعجنهم جيداً حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة. نقوم بفرد العجينة وتقطيعها بواسطة سكينة ثم نضع البسكوت في صينية مدهونة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى يتحمر لونها. نقوم بتقديم البسكوت مثل المقبلات أو بجانب الشاي.

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