كفتة الحاتي بكل أسرارها وتفاصيلها اعمليها في البيت مثل الجاهزة

كفتة الحاتي تعد من أشهر الأطباق الرئيسية في مطابخ دول العالم، خاصة المطبخ اللبناني، والسوري، والمصري، لأنها من الأطباق التي يعشقها جميع الأشخاص، بسبب تميزها بطعم له رونق خاص، ورائحة شهية ولذيذة، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل كفتة الحاتي بنكهة شواء الفحم. طريقة عمل كفتة الحاتي بنكهة الفحم طريقة عمل كفتة الحاتي بنكهة الفحم المكونات: 550 جرام لحم مفروم.

كوب صغير من البصل المهروس.

100 جرام من الطماطم.

ربع كوب صغير من البقدونس.

50 جرام من الشبت.

ربع كوب كبير من الفلفل الرومي.

2 ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ربع ملعقة كبيرة فلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة. طريقة تحضير كفتة الحاتي اخلطي البقدونس مع مقدار اللحم، وباقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس يشبه العجينة. ضعي خليط اللحم في وعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 17 دقيقة، حتى يتماسك. قومي بتشكيل خليط اللحم على هيئة أصابع متساوية الحجم، ثم ضعي الأصابع بالأسياخ. ضعي الأسياخ في صينية داخل الفرن، ثم اتركيها حتى تنضج كفتة الحاتي جيدا. اسكبي الكفتة في وعاء، ثم غطيها بالورق الحراري، ثم ضعي داخل الوعاء فحمة مشتعلة، حتى تصبح كفتة الحاتي بنكهة الفحم جاهزة للتقديم. طريقة عمل الكفتة المشوية على الطريقة العادية طريقة تحضير كفتة الحاتيطريقة عمل الكفتة المشوية على الطريقة العادية المكونات: ½ كيلو من اللحم المفروم.

كوب كبير من البصل المهروس.

ربع كوب كبير من البقدونس المهروس.

ثلث كوب كبير من البقسماط الناعم.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة فلفل أسود.

15 جرام من الكزبرة المجففة.

20 جرام بيكنج باودر. طريقة تحضير الكفتة المشوية امزجي اللحم مع البقدونس، والبصل، والملح، والبقسماط، وباقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط يشبه العجينة. ضعي خليط اللحم في وعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه حتى يتماسك. قومي بتشكيل الخليط إلى أصابع متوسطة الحجم. ضعي أصابع الخليط في صينية، ثم اتركيها على درجة حرارة منخفضة لمدة ربع ساعة، حتى تنضج تماما. ضعي أصابع الكفتة المشوية بأطباق التقديم بجانب بعض السلطات والمقبلات الشهية. طريقة تحضير الكفتة المشوية

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