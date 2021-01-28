حلى بسكويت اللوتس بالكريمة أسهل وأسرع حلوى تجددي بيها سفرتك

تعتبر حلوي اللوتس من الحلويات التي تحظى بإقبال شديد من الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهي من الحلويات الجديدة نوعاً ما والخفيفة، كما أن حلوى اللوتس تتميز بأنها من الحلويات السريعة والسهلة في التحضير، كما تتميز بأنها تقدم باردة، وطعمها رائع وشهى ولذيذ.

وتضيف الكريمة لحلوى اللوتس طعم كريمي وناعم، فهو يطلق عليه أسم بسكويت اللوتس أو حلوي اللوتس، فحلوى اللوتس من الحلويات المختلفة والجديدة، ويمكن تقديمها للضيوف بجانب العصير أو الشاي أو القهوة، ويمكنك سيدتي إعداد حلى بسكويت اللوتس في المنزل في دقائق معدودة، وسوف بحبها افراد عائلتك كثيراً، وسوف نقدم إليكم في هذا المقال طريقة تحضير حلوى بسكويت اللوتس في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، وبخطوات وبمكونات بسيطة وموجودة في كل مطبخ، تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.

كوب من بسكويت اللوتس المطحون. 2 كوب من البسكويت السادة المطحون أى نوع. نصف كوب من الزبدة المذابة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحليب السائل. نصف كوب من السكر الأبيض الناعم. علبة من القشطة اللباني. 2 علبة من الزبادي البلدي. نصف كوب من الجبن الكريمي. شيكولاتة مبشورة للتزين.

نحضر وعاء كبير وعميق، ثم يوضع به بسكويت اللوتس المطحون، والبسكويت السادة المطحون. قومي بخلطهما مع بعض جيداً، ثم قومي بسكب الزبدة المذابة تدريجياً. تقلب الزبادى المذابة مع خليط البسكويت جيداً حتى يشرب البسكويت الزبدة، ويمتصها تماماً. نحضر قالب، ثم نقوم بوضع البسكويت به ونضغط عليه في القالب حتى يتماسك. يشعل الفرن، ثم قومي بوضع قالب البسكويت في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج البسكويت ويصبح لونه ذهبي. قومي بتحضير طبقة الكريمة لوضعها فوق طبقة البسكويت.

مكونات حلى بسكويت اللوتسمكونات طبقة الكريمةطريقة تحضير حلى بسكويت اللوتسطريقة تحضير الكريمة

احضري الخلاط الكهربائي أو مضرب البيض خسب المتاح، ثم قومي بوضع الحليب، والقشطة، والسكر الابيض،ويخفق الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات، ثم قومي بوضع الزبادي، والجبن الكريمي، واستمري بخفق المكونات جيداً على سرعة عالية حتى تتجانس المكونات، وتصبح هشة وكثيفة، ويصبح الخليط كريمي فاتح اللون