اطعمة ممنوعة على مرضي فيروس كورونا الجديد، مسألة هامة لمن يواجهون عدوى فيروس كورونا والاصابة بمرض كوفيد-19 أو من لديهم مرضى كورونا ويحتاجون لمعرفة الاطعمة الواجب تجنبها اثناء الاصابة، تفادياً لأي مضاعفات.

والمعروف ان الغذاء يلعب دوراً بارزاً في تحسين الحالة الصحية والمرضية للمرء أو يزيد من حدتها، خصوصاً علاقته الوثيقة بتقوية جهاز المناعة المسؤول الأول عن الدفاع عن الجسم ضد الفيروسات والميكروبات المسببة للأمراض.

فيما ان تناول بعض الاطعمة يمكن أن يضعف من قوة هذا الجهاز، وبالتالي يقلل من قدرته على مواجهة الامراض.

عند الاصابة بفيروس كورونا الجديد، ينبغي على المرضى تجنب بعض الاطعمة التي نستعرضها سوياً في موضوعنا اليوم كما أوردها موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن وكالة "سبوتنيك" الروسية.

اطعمة ممنوعة على مرضي فيروس كورونا الجديد

بحسب الدكتور الروسي فلييب كوزمينكو، ينبغي على مرضي فيروس كورونا الجديد تجنب تناول بعض الاطعمة للحد من مضاعفات فيروس كوفيد 19، ومنها الاطعمة المالحة بغية الحفاظ على التوازن الصحيح بين الماء والملح في الجسم.

ويساعد هذا التوازن في علاج مرضي فيروس كورونا الجديد بشكل كبير، بحسب كوزمينكو، الذي أضاف ان الاطباء يقومون بمراقبة هذه العملية في المستشفى. لكن المريض الذي يلازم المنزل يحتاج لمعرفة ما ينبغي تناوله وملا يجب تجنبه.

واضافة الى الاطعمة المالحة التي نصح كوزمينكو مرضي فيروس كورونا الجديد بعدم إدخالها في نظامهم الغذائي اثناء رحلة التعافي، جاءت الكحول في المرتبة الثانية.

أهمية الحفاظ على توازن الماء والملح في الجسم

بالعودة لهذه النقطة، رأى كوزمينكو ان مريض فيروس كورونا يحتاج للمحافظة على توازن الماء والاملاح في الجسم، وبالتالي تجنب الاطعمة المالحة مثل السمك المملح او المخللات وغيرها.

بالمقابل، ينصح كوزمينكو مرضي فيروس كورونا الجديد بضرورة الاكثار من شرب الماء لمنع الجفاف في الجسم الذي يجعل الدم أكثر كثافة، وهو أمر سيء عند الاصابة بفيروس كورونا.

وأشار كوزكينكو إلى أن الطعام المالح لا يساعد دمك في أن يصبح سائلاً، كون الأطعمة المالحة تجعله أكثر سمكًا وتشبعًا. ويعمل الملح على سحب المكون السائل في الأنسجة، مسبباً السماكة في الأوعية نفسها، ما يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر في حال الاصابة بفيروس كورونا.

تجنب ضعف جهاز المناعة لدى مرضي فيروس كورونا الجديد

من جهته، أوصى الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية وعلاج السمنة في مصر، بضرورة اتباع روشتة صحية محددة لمنع ضعف جهاز المناعة كي يتمكن من محاربة الفيروس التاجي.

وشدد د. ساري على ضرورة الابتعاد عن الوجبات السريعة خاصة التي تحتوي على عناصر الدقيق والنشا والسكر، لأن قيمتها الغذائية منخفضة للغاية وسعراتها الحرارية عالية جداً وتحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة.

واضاف ان الاطعمة التي تقلل من مناعة الجسم عند مرضي فيروس كورونا الجديد دوت الخليج:

جميع أنواع الحلويات والسكريات والدهون.

الدقيق والعسل والسكر الأبيض وكل شيء أبيض يحتوي على الكربوهيدرات.

المشروبات الغازية والكحول.

كما أشار ساري الى ان العسل بنوعيه الابيض والاسود يحتوي على سكريات يتغذى الفيروس عليها، لذا يجب تجنبها عند الاصابة بكورونا. مشدداً على أهمية التركيز خلال فترة الاصابة على الاطعمة الغنية بالزنك لمحاربة فيروس كورونا الجديد، مثل اللحوم الحمراء والفاصوليا البيضاء والمكسرات والليمون والبرتقال والتوت والفراولة والكيوي، اضافة إلى الخضراوات خصوصاً الكرفس وبكميات كبيرة، لزيادة حركة الأمعاء والتي بدورها تزيد من إنتاج البكتيريا المفيدة التي تقتل الفيروسات.