شاورما الدجاج حضريها في البيت مع الثومية وما بتفرق عن الجاهزة

شاورما الدجاج بالتومية تعتبر من أفضل الوجبات السريعة، التي يفضلها الجميع، خاصة الشباب والأطفال، لانها تتميز بمذاق رائع ورائحة قوية، تجعل الإقبال عليها بكثرة، ويمكن تحضيرها بكل سهولة، ولكن بعض النساء لا يعرفون طريقة تتبيل شاورما الدجاج مثل المطاعم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل شاورما الدجاج بتتبيلة مميزة مع الثومية اللذيذة. طريقة عمل شاورما الدجاج طريقة عمل شاورما الدجاج المكونات 1000 جرام من شرائح الدجاج.

أربع أكواب كبيرة من شرائح البصل.

كوب كبير من الزبادي.

4 ملاعق صغيرة صوص صويا.

4 ملاعق متوسطة دبس رمان.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

200 جرام من شرائح الفلفل الرومي. طريقة تحضير شاورما الدجاج امزجي مقدار الدجاج مع البصل جيدا في وعاء متوسط الحجم. ضيفي الليمون، والفلفل الأسود والملح إلى خليط شرائح الدجاج، ثم اخلطيهم جيدا. ضعي الخليط بعد تغطيته في الثلاجة، ثم اتركية لمدة 24 ساعة، حتى تتبل شرائح الدجاج. ضيفي باقي المكونات فوق خليط شرائح الدجاج، ثم اسكبي الخليط في صينية. ضعي الصينية داخل الفرن، ثم اتركي الشاورما لمدة ثلث ساعة على نار متوسطة، حتى تنضج شاورما الدجاج جيدا. وزعي الشاورما على خبز الصاج الجاهز، ثم وزعي فوقها شرائح الخيار المخلل والثومية. طريقة عمل الثومية طريقة تحضير شاورما الدجاجطريقة عمل الثومية مكونات 600 جرام زيت ذرة.

كوب كبير من عصير الحامض.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

2 بياض بيضة كبيرة الحجم.

ربع ملعقة من الملح. خطوات تحضير الثومية اخفقي بياض البيض مع مقدار عصير الحامض، وزيت الذرة جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي الثوم، ومقدار الملح إلى خليط بياض البيض، ثم اخفقيهم مرة أخرى لمدة خمس دقائق، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي خليط بياض البيض في وعاء محكم الغلق، ثم ضعي الوعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 4 ساعات، حتى تصبح الثومية جاهزة للتناول والاستخدام. وزعي الثومية على خبز الصاج ثم ضعي فوقها الشاورما، سواء شاورما الدجاج أو اللحم. يمكنك وضع الثومية بجانب الشاورما الجاهزة. خطوات تحضير الثومية

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