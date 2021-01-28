طريقة عمل القهوة السعودي بأكثر من وصفة وبمكونات قليلة مثل الكفيهات

طريقة عمل القهوة السعودي، هي قهوة عربية أصيلة تعد من العادات والتقاليد في جميع أنحاء البلاد العربية والبلاد الشرقية، حيث تعتبر رمز للضيافة في جميع المناسبات مثل الأفراح، وبيوت العزاء، والمناسبات العامة ايضاً، وهي تعتبر من أشهر أنواع القهوة، وإنها تورث الأجيال بتناول مشروب القهوة عن أجدادها، تتميز القهوة السعودية بمذاقها اللذيذ والشهي وهي تختلف بطريقة تحضيرها من بلد إلي بلد أخر، وتتمتع السعودية وبلاد الخليج العربي بتقديم فنجان القهوة وهي عبارة عن قهوة برية محمصة وللقهوة السعودية وصفات خاصة في تحضيرها بعدة طرق مختلفة وعديدة، ويمكن حصول على القهوة السعودية من المحامص ويمكن شرائها حبوب وطحنها في المنزل ويمكن شرائها مسحوق وتحضيرها فوراً، ولكن من الأفضل الحصول عليها حبوب لتحضيرها في المنزل وتحميصها وطحنها أفضل أضمن، تقدم هذه القهوة في أي وقت بجانب حلويالسينابون-رول المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، سوف نقدم العديد من الوصفات للحصول علي الفنجان المميز من القهوة السعودية. طريقة عمل القهوة السعودي: مدة الطهي: 30 دقيقة.

تكفي لـ: 4أشخاص. طريقة عمل القهوة السعودي: المكونات: ملعقة كبيرة من القهوة السعودية.

كوبان من الماء المغلي.

ملعقتان كبار من الهيل المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران. طريقة التحضير: نحضر إبريق القهوة ونضع كلاً من الماء المغلي والقهوة ونقلبهم جيداً حتى يتم مزج الخليط. نقوم بوضع الإبريق على نار هادئة لمدة خمس دقائق حتى تغلي وقبل أن تفور نقوم بإزالتها من على النار حتى تصفي إلي الأسفل. نقوم بصب القهوة في غلاية المخصوصة للقهوة ونضيف إليه الهيل المطحون، ثم نقوم بتقديمها. القوة السعودي الأصلية: مدة الطهي: 40 دقيقة.

تكفي لـ: 8 أشخاص. القوة السعودي الأصلية: المكونات: ملعقتان كبيرتان من القهوة العربية المطحونة والمحمصة.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل أو البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

ربع ملعقة من القرنفل الحب.

ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

3 أكواب من الماء الفاتر. طريقة التحضير: نحضر إبريق القهوة ونضع كلاً من 3 وأكواب الماء، وملعقتان القهوة الكبيرتان ونقلبهم جيداً ونضعهم على نار هادئة جداً ونقلب ايضأ والإبريق على النار. نترك القهوة على النار لمدة لا تقل عن عشر دقائق. نحضر أبريق له غطاء محكم في الغلط ونضع فيه كلاً من القرنفل والهيل والحليب والزنجبيل والزعفران ونقوم بتقليبهم مع بعض حتى يتم مزج المكونات معاً. نقوم بصب خليط القهوة والماء إلي المكونات السابقة ونتركها لمدة دقائق حتى تتركز ونقوم برجها حتى جميع المكونات تخلط ببعض. نقوم بتقديم هذه القهوة أو القهوة-التركي-بالرغوة/ في أي وقت في الصباح أو المساء. نقوم بصب القهوة في الفنجان وتشرب.

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