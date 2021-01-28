احلي طريقة عمل الدوناتس محشو بالشيكولاته بطعم لذيذ وجذاب لا يقاوم

تتميز طريقة تحضير أصناف الحلويات بأنها سهلة، حيث يُمكن لأي ربة منزل مهما كان عمرها أن تقوم بتحضيرأشهى انواع الحلويات، وكل ما عليها اتباع الوصفة الصحيحة التي تساعدها في الوصول، إلى أفضل نتيجة عند إعداد الوصفة التي تريد تحضيرها، ومن المعروف أن الحلويات الذي تصنع من تحت يدي الأم في البيت تساوي الحلويات التى تقدم فى المطاعم بأكملها، لأنه يجهزبنفس طيبة وروح محبة لأبنائها وعائلتها، فمهما اختلف نوع الصنف فليس من الصعب عليها تحضيره إطلاقاً.

طريقة تحضير الدوناتس محشو بالشيكولاته

يعد الدونتس المحشو بالشوكولاته من أكثر الحلويات سهولة في التحضير، بالإضافة إلى كونه غير مكلف ويتميز بطعمه الجذاب بصوص الشيكولاته الداكنة، كما يمكن حشوه أيضا بالكراميل ويزين من الخارج بالسكر البودر، حيث أنها من أفضل الحلويات المحببة لدى كلاً من الأطفال الصغار والكبار.

المكونات:

كيلو دقيق متعدد الاستعمالات ومنخول.

عدد 2 بيضة.

ملعقتين صغيرتين من محسن الخبز.

عدد 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة حليب باودر.

ملعقتين من السكر.

ملعقة صغيرة ملح.

عدد 4 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

علبة كريمة.

عبوة من الشوكولاته بنكهة البندق.

عدد 2 كوب لبن مثلج.

سكر بودر.

تزيين الدوناتس

طريقة التحضير:

تجهيزعجان كهربائي ثم نقوم بوضع المكونات بالترتيب، بدايةً من السكر والدقيق محسن الخبز ورشه الملح، وحتى الحليب البودر والخميرة الفورية.

نقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس، توضع الزبدة والبيض مع الخليط ونستمر فى تقليبهم باستخدام العجان.

نقوم بإضافة قليل من الماء تدريجيا مع استمرار العجن حتى تصبح العجينة متماسكة ولينة، أو حتى انتهاء الماء بحيث تصبح غير ملتصقة باليدين ولا بالعجان.

نقل العجين في إناء آخر وتغطيته وتركه فى مكان دافئ حتى تختمر وحجمها يتضاعف، وتركها مدة من الوقت حوالى ساعة.

نقوم بإحضار الدقيق لرشه على سطح الرخامة، يوضع العجين عليه لفرده والوصول إلى السمك المناسب.

يمكن تشكيلها عن طريق إحضار قطاعة، على شكل دائرة مع عدم فتح نصفها.

يتم تحضير صينية مدهونة بالزبدة ووضع العجين المشكل فيها، مع ترك مسافة بينهم ثم نقوم بتغطيتها، وتركها مرة أخرى لتختمر لمدة نصف ساعة تقريباً.

إحضار المقلاة ووضعها على نار متوسطة فيها كبيرة كبيرة من الزيت وتركها حتى يسخن الزيت.

نقوم بوضع الدونتس في الزيت الساخن وعندما يصبح لونها ذهبي تقلب من جميع اتجاهاتها.

نقوم بإخراج الدونتس من الزيت على مناديل المطبخ.

نقوم بإحضار وعاء ونقوم بوضع عبوة الكريمة والشوكولاته مع اللبن المثلج.

يتم مزجهم بالمضرب الكهربائى حتى يصبح قوام متماسك.

بعد التأكد من كون الدونتس برد تماماً نقوم بعمل فتحه في الجنب لوضع الحشو.

طريقة تحضير الحشوة للدوناتس