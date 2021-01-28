لولب منع الحمل الرحمي 5 مميزات وأيضاً 4 عيوب مع شرح وظيفته بالتفصيل

لولب منع الحمل ، وهو عبارة عن جهاز صغير الحجم يضعه الطبيب داخل الرحم ويستخدم لتحديد النسل، وهو يحتوي على طرفين يدخلان أعلى المهبل، ويعتبر من أهم وسائل تحديد النسل وأكثرهم فاعلية، وسوف نتعرف الآن على وظيفة اللولب الرحمي وأنواعه، ويعمل لولب منع الحمل على تحديد النسل وهي وظيفته الأساسية، وذلك من خلال إعاقة وصول الحيوان المنوي إلى البويضة، وبهذا لن يتم تخصيب البويضة أبداً ولا يتم حدوث حمل.

وهناك أنواع كثيرة منه ومنها :-

اللولب النحاسي وهو من افضل أنواع اللولب التي تفضله معظم النساء لأنه لا يؤثر بالسلب علي جسم المرأة، وأيضاً ليس له تأثير علي الهرمونات الموجودة في جسم المرأة، بالإضافة الي ذلك ان سعرة رخيص بالنسبة لأسعار الأنواع الأخرى، وهو يتكون من جهاز من مادة البلاستيك وملفوف علية طبقة من النحاس وهو يعمل علي قتل الحيوانات المنوية من خلال طبقة النحاس الموجودة علية تعبير سامة بالنسبة للحيوانات المنوية، واللولب النحاسي يحتاج إلى إزالته من المهبل بعد 10 سنوات، ولكن يفضل أن يتم تغييره كل 5 سنوات. اللولب البلاستيكي والذي بدوره يعمل على إطلاق هرمون البروجسترون (Progesterone) والذي يعمل على زيادة سماكة الغشاء المخاطي لعنق الرحم، مما يجعل من الصعب على الحيوانات المنوية المرور عبرها.

يمكنك ممارسة العلاقة الحميمية بدون أي مخاوف من انقطاع اللولب. ثمن اللولب رخيص وليس غالي. مفعولة يبدأ عند وضعه مباشرةً. يستمر داخل المهبل لمدة طويلة تصل إلى 5 سنوات. لا يحتاج إلى اعتناء شخصي.

لا يستطيع إزالته أو تركيبه سوى الطبيب. لا يحمي جسم المرأة من أي مرض جنسي يمكن تناقله. عند إدخال اللولب يوجد احتمال لإصابة الرحم. قد يشكل اللولب في بعض الفترات ثقل في أسفل البطن والشعور بالآلام، وقد يحدث نزيف بين الحين والآخر ولكن هذه الأعراض تتحسن بمرور الوقت.

مميزات اللولبعيوب اللولبأخطاء يجب الانتباه لها عند استخدام لولب منع الحمل

بالرغم من أن اللولب من وسائل منع الحمل أو تحديد النسل الآمنة جداً والفعالة بشكل كبير، تظل هناك نسبة خطأ أو فشل 1% أن يحدث حمل على الرغم من استخدام اللولب، ويمكنك بدلاً من ذلك تناول حبوب منع الحمل ولكن بعد استشارة الطبيب، لذا ينصح بضرورة الذهاب للطبيب كل فترة ليفحص اللولب ويرى إذا كان في مكانه الصحيح أم لا.

إذا كانت المرأة التي تستخدم اللولب لم تنجب أطفالاً بعد لا ينصح باستخدام اللولب، لأنه في بعض الأحيان قد يسبب العقم لدي النساء، أما إذا كانت المرأة لديها أطفال وتريد إزالته، فيمكن إزالته بسهولة بواسطة الطبيب وتصبح حامل في وقت لاحق.

أمور يجب الاهتمام بها عند استخدام لولب منع الحمل

بعدما يقوم الطبيب بتركيبه (تثبيت اللولب) إذا شعرتي بألم أسفل البطن أو أصبحت درجة حرارتك عالية، وإن كان هناك رائحة غير مستحبة من الإفرازات النازلة من المهبل، اتجهي على الفور للطبيب الذي قام بتركيبه ليفحص اللولب وتعرفي سبب هذه الأعراض.