سويسرول الشوكولاتة بـ ٤ معالق دقيق هتعملي اطعم سويسرول بنكهات مختلفة

طريقة تحضير سويسرول الشوكولاتة، تعتبر كيكة السويسرول من أهم أنواع الحلويات التي منتشرة في جميع بلاد العالم ويعشقها الكثير من الأشخاص لذلك استطعنا أن نقدم إليكم في هذا المقال طريقة تحضير سويسرول الشوكولاتة.

ثلاثة بيضات.

كأس إلا ثلث من السكر.

نصف كأس من زيت الذرة.

نصف كأس من الدقيق الأبيض أو أربعة معالق كبار دقيق.

نصف فنجان من الكاكاو.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

كمية من الملح.

علبة من شوكولاتة النوتيلا.

علبتين من اللبنة.

سكر.

صوص الشوكولاتة. كأس ونصف من البندق المجروش. كوب عين الجمل.

مكونات ومقادير سويسرول الشوكولاتة:مكونات الحشو:مكونات تزيين سويسرول الشوكولاتة:خطوات تحضير سويسرول الشوكولاتة:

تتسم كيكة السويسرول من أفضل أنواع الحلويات المحببة لدى العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعتبر طريقة عملها بسيطة وسهلة ومكونتها متواجدة بكل منزل ومطبخ، ويمكن عملها بأكثر من نوع للحشو مثل الفرولة أو الكريمة أو بالشكولاتة وسنحضرها اليوم بالشوكولاته، وإليكم الآن طريقة تحضير كيكة السويسرول بالشكولاتة بالتفصيل:

القيام بإحضار العجان الكهربائي ويتم وضع فيه كلاً من البيض والملح والسكر وخلطهم مع بعضهم البعض لمدة لا تقل عن عشرة دقائق. القيام بنخل كلاً من الكاكاو والدقيق ويتم وضعهم في إناء وبعد ذلك يتم إضافة البيكنج بودر. القيام بإضافة الفانيليا والزيت إلى ابيض ويتم إضافة ذلك الخليط للخليط السابق وبعد ذلك يتم خلط المكونات مع بعضها البعض. إحضار قالب ويتم وضع فيه ورقة الزبدة ويتم وضع الخليط فيها بشكل متساوي. يتم إدخال القالب إلى الفرن وتركه لمدة ربع ساعة لحين أن يتحول لونها إلى اللون الذهبي. يتم وضعه غطاء عليه فور خروجه من الفرن. القيام بتركه لحين أن يبرد ثم وضع الحشو عليه وبعد ذلك يتم لفها بورق الزبدة. يتم وضع غطاء عليها من ورق الزبدة ووضعها في الثلاجة.

ثلاثة بيضات.

كوب إلا ثلث من السكر.

نصف كوب من زيت الذرة.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الكاكاو.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

كمية من الملح.

علبة من مربى الفرولة الطازجة . علبتين من القشطة. سكر.

صوص الفرولة. كوب ونصف من المكسرات المتنوعة على حسب الرغبة لديكم.

مقادير سويسرول الفرولة الطازجة:مكونات ومقادير الحشو:مكونات تزيين سويسرول الفرولة: