مكون رهيب ضعيه في الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر ومليء فراغاته ويمنحه نعومة، الشعر هو تاج كل النساء ودائماً ما يرغبن في الحفاظ عليه لأنه يعد من أهم علامات الجمال كما يعد تاج رأس المرأة، ولهذا تنفق مبالغ كبيرة في العناية والاهتمام بالشعر من خلال شراء أنواع كثيرة من الشامبو أو البلسم أو الكريمات، وذلك حتي تحصل علي شعر طويل وكثيف ويتمتع بمظهر جمالي جذاب، ولكن الشعر يتعرض لعوامل تتسبب في ضعفه وتساقطه ومن أهم هذه العوامل هي أشعة الشمس الضارة أو الأتربة نتيجة الخروج للعمل، كما أن غسل الشعر باستمرار دون اتباع نظام غسل يعتمد علي نوع شعرك يتسبب في تلف الشعر.

مكون سحري عند إضافته للشامبو يساعد في تطويل وتكثيف الشعر ومليء فراغاته

يعد الشامبو مكون رئيسي لا يمكن الاستغناء عنه عند الاستحمام، حيث أن غسل الشعر هو خطوة أساسية للحفاظ علي صحة الشعر ومنع تلفه وتساقطه، ولكن يدخل في تركيب الشامبو مواد كيميائية ضارة بفروة الرأس تتسبب في ضعف بصيلات الشعر مما تمنع تطويل وتكثيف الشعر.

إضافة حبات الأسبيرين إلي الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر ومنحه نعومة

يمكنك تخفيف أضرار الشامبو علي الشعر من خلال إضافة بعض المكونات إليه للحصول علي شامبو طبيعي، ومن ضمن هذه المكونات هو الأسبيرين حيث يخفف من تساقط الشعر ويساعد في تطويل وتكثيف الشعر من خلال تقوية جذور الشعر، لاحتوائه علي فيتامينات ومعادن تعمل علي نمو خصلات الشعر في أسرع وقت.

فكل ما عليك فقط هو القيام بهرس خمسة أقراص من الأسبيرين ثم نقوم بخلطها جيداً مع نوع الشامبو المفضل لديك لمدة يوم كامل قبل الاستخدام، ثم يغسل به الشعر لعدة دقائق بكمية مناسبة علي حسب طول شعرك مع تدليك فروة الرأس به، مما يعزز الدورة الدموية كما يساعد في توصيل الشعر بكمية كبيرة من الأكسجين، ويستخدم من مرة إلي مرتين فقط في الأسبوع مع الاستمرار عليه لمدة لا تقل عن شهر وسوف تلاحظين الفرق في مدي طول وكثافة الشعر وكيف أنه أصبح قوي ومفعم بالحيوية والنعومة.