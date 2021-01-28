أفضل وصفة لتسمين الخدود تجعلها ممتلئة وجذابة بمكون طبيعي من مطبخك، من المعروف أن الوجه النحيف مظهر غير مستحب كما أنه يمنحك عمراً أكبر من عمرك الحقيقي، مما يسبب مصدر إزعاج للكثير من الفتيات والسيدات حيث يرغبن دائماً في مظهر جمالي جذاب وإطلاله ملفتة، وهذا ما يجعلها تلجأ إلي عمليات التجميل علي الرغم من مخاطرها أو حقن البوتكس ولكن تعد مكلفة وليست في متناول الجميع ولا يقدرون عليها، في حين أنه تتوافر الكثير من الوصفات والخلطات التي تعد أكثر أماناً ونتائجها مضمونة وفعالة.

تسمين الخدود بوصفة مجربة ومضمونة وبمكون واحد نتائجه فعالة

تسمين الخدود هو من أكثر الأمور الشائعة بين النساء، وذلك لأن نحافة الوجه يرجع إلي عدم الحصول علي التغذية السليمة أو إلي عوامل وراثية تتسبب في جعل الوجه شاحب وباهت، ولكن الطبيعة ممتلئة بالعديد من الوصفات التي تساعد في نفخ الخدود وجعلها ممتلئة وأكثر نضارة.

وصفة الخميرة والزبادي لتسمين الوجه والخدود وجعلها جذابة

تعمل الخميرة علي تسمين الوجه والتخلص من علامات التقدم في السن، كما تساعد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها مما تجعل البشرة لامعة وناعمة.

الزبادي يعد مصدر غذائي يقضي علي نحافة الوجه، لاحتوائه علي الكالسيوم والبروتينات التي تقوم بتسمين الوجه والخدود والتخلص من الخطوط الرفيعة كما يعتبر مكون رائع لتبييض الوجه.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

قومي بمزج الخميرة والزبادي في وعاء صغير ثم اغسلي الوجه جيداً ويجفف، ثم توضع الوصفة علي الوجه لمدة 20 دقيقة.

يغسل الوجه بالماء الدافيء ثم البارد وتستخدم وصفة الخميرة والزبادي لتسمين الخدود مرتين في الأسبوع، وتصلح هذه الوصفة لأصحاب البشرة الدهنية للتخلص من الدهون الزائدة في الوجه.

مكونات وصفة الخميرة والزبادي لتسمين الخدود والوجهطريقة تحضير وصفة تسمين الخدود لجعلها ممتلئة وكيفية استخدامها