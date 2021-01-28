اسهل واسرع حلوى اقتصادية بدون بيض وكوبايتين فقط من الدقيق اعمليها دون تكاسل

حلوى الشربات هي إحدي الحلويات السريعة الإقتصادية البسيطة التي لا تكلف من يقوم بفعلها شئ، كثير من الأمهات تفضل هذا النوع من الحلويات وتقوم به في أي وقت تريده وذلك لسرعة تحضيره، حيث يمكن القيام بها في جميع المناسبات السعيدة مثل الأعياد أو في شهر رمضان المبارك وغيرهم من المناسبات أو بدون مناسبات، ومن الأفضل القيام بأي نوع من الحلويات كل فترة وفترة لأن الجسم يحتاج للسكريات وأيضاً عدم الإكثار في أكلها لأن لكل شئ فائدة وضرر، واليوم سوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات حلوى الشربات وطريقة تحضيرها.

مكونات حلوى الشربات

تتكون حلوى الشربات من عدة مكونات بسيطة متوفرة عند حضرتك وعند غيرك وهذه المكونات هي كما يلي:

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن.

كوب إلا ربع من الحليب أو الماء الدافئ.

رشة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

الشربات

1/2 1 كوب من السكر.

1/2 1 كوب من الماء.

عصرة من الليمون.

رشة صغيرة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

اليوم سوف نقدم لحضراتكم طريقة تحضير مذهلة لإعداد احلى الحلويات لتقديمها لضيوفك واحبابك الحلوين وهي كالتالي:

نحضر إناء ونضع به السكر والماء ونقلبهم مع بعض على البارد ونضعهم على النار حتى تغلى ثم نضع عصرة الليمون ورشة الفانيليا ونتركهم لمدة 10 دقائق. نحضر إناء للعجن ونضع به السكر وجزء من الحليب والفانيليا ونقلبهم حتى يذوب السكر، ثم نقوم بإضافة الزيت مع الزبدة أو السمن ونقلبهم جيداً. ننخل الدقيق ونضع عليه رشة الملح ونضيفه إلى الخليط السابق ونبدأ في العجن مع إضافة كمية الحليب المتبقية تدريجياً حتى نلم العجين وتصبح عجينة مناسبة. نقسم العجينة إلى نصفين متساويين ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق. نحضر كرة من العجين ونرش عليها رشة من النشا ونفردها بالنشابة إلى سمك رقيق جداً، ثم نقطعها إلى مستطيلات صغيرة وندهن كل شريط بالسمنة الذائبة ثم نضع كل شريط على الآخر مع دهن كل طبقة من الطبقات بالسمن، ثم نقطعها إلى قطع صغيرة حوالى 1 سم ثم نمسك كل قطعة ونضغط على طرفها ونلفها ( كل ما نلف نضغط عليها جيداً ) ونغلقها من الطرفين ونكرر ذلك حتى تنتهي الكمية. ونفعل نفس الخطوات مع الكرة الثانية المتبقية. نحضر مقلاة بها زيت ونسخنه جيداً على النار ونضع بها العجين على نار متوسطة ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نضعها في الشربات.

ملحوظة يمكن تشكيل العجينة كما تريدى وهذه الخطوات للشكل الموجود في الصورة الداخلية.