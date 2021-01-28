معلقة سحرية ضعيها على شامبو الاطفال ولن يتوقف شعرك عن الطول والكثافة وانبات الفراغات 

معلقة سحرية ضعيها على شامبو الاطفال تتميز المكونات الطبيعية بأنها غنية بالعديد من المعادن والفيتامينات الهائلة كما أنها تحتوي على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهذه المعادن تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه كما أنها معالج قوي مابين كافة مستحضرات التجميل التي يمكن أن نقوم باستخدامها كما انها تجعل الشعر حيوي، وتغذية ويعمل على تطويله، بسبب العديد من المعادن الموجودة لذلك عزيزتي لا تجري وراء، بعض الأوهام التي سوف نجدها أمامنا من إذا كان في التلفاز أو على السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي في الإعلان عن نوع الزيت معين أو نوع فرد معين لأن هذه كلها يتسبب بعض المشاكل الصحية لما تمتلكه من مواد كيميائية، ضارة لكن الوصفات الطبيعية سوف تمنحك التلقائية وتطويل الشعر.

معلقة سحرية ضعيها على شامبو الاطفال

خلطة القرنفل مع زيت الزيتون لتطويل الشعر

إذا تحدثنا عن زيت الزيتون فهو زيت نقي طبيعي يمكن أن نقوم باستخدامه لا يوجد أي قلق ولا توتر عند استخدامه لانه يطول الشعر بطريقه غير متوقعة، وفي وقت قياسي كما أنه يعمل على نمو الشعر بالإضافة إلى ذلك زيت القرنفل من الزيوت الغنية بالعديد من المعادن الهامة جدا كما أنه يحتوي على فيتامين A B C وهذه فيتامينات هائلة، في تطويل الشعر

لابد أن نقوم بتكليف ربع كوب من القرنفل.

وبعد ذلك نبدأ في طحنه جيدا لكي يصبح بودر.

سوف نتمكن الأن من البدء في الوصفة الفعالة من تطويل الشعر وهو أن نضيف على هذه البودرة كمية بسيطة من زيت الزيتون.

ونقوم بتركه في مظلم لمدة شهر.

سوف نتمكن الان بعد الانتهاء من 30 يوم لهذه الوصفة أن نقوم بتطبيقه على الشعر من خلال وضعه على الشامبو المعتاد.

ولكن قبل ذلك لابد أن نكون بتصفية الزيت جيدا.

و نبدا بوضع هذا المزيج على الشامبو وبعد ذلك على الشعر ونكون باستخدام.

يمكننا أن تقومي بتغطية الشعر جيدا استخدام قبعة الاستحمام فهي الأنسب على الشعر لمدة ساعتين.

عليك يا عزيزتي أن تكرر هذه الخطوة من تطويل الشعر وتكثيفه بالقرنفل والزيت الزيتون على الاقل مره كل اسبوع