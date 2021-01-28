حلو لقمة القاضي من أكتر الأكلات المحبوبة عندنا كمصريين، وخصوصاً للأطفال لأنها بتبقى غرقانة في السكر أو الشربات، لكن احنا متعودين على طريقة واحدة ليها وهي الطريقة الكلاسيكية اللي كلنا عارفينها، وبتبقى سادة وبنضيفلها النكهات من خلال الـ topping من خلال السكر أوالعسل الأبيض أو الشربات ومؤخراً النوتيلا مثلا، طيب إيه رأيك نحافظ على نفس خطوات الوصفة السهلة لكن نجدد في المكونات ونخليها عصرية ولذيذة أكتر؟!.. هنقولك في المقال ده بخطوات سهلة ومقادير بسيطة.. إزاي تعملي حلو لقمة القاضي بالموز والقرفة، خلينا نبدأ بخطوات سهلة ومقادير بسيطة.. اعرفي إزاي تعملي حلو لقمة القاضي بالموز والقرفة المقادير اللي هتحتاجها 2 حبة موز مقشرة 1 كوب خلطة بان كيك (125 جم) نصف ملعقة صغيرة قرفة نصف كوب حليب (175 مل) زيت للقلي سكر بودرة للتقديم خطوات تحضير حلو لقمة القاضي بالموز والقرفة في بولة أو طبق له عمق، استخدمي شوكة لهرس الموز. ضيفي مزيج البان كيك والقرفة والحليب وقلبيهم كويس مع بعض لحد ما يكونوا مزيج متجانس. باستخدام معلقة او سكوب أيس كريم، شكلي من العجينة اللي عملناها عل شكل كرات صغيرة وأقليها مباشرةً في زيت سخن. اقلي الكرات لمدة 2-3 دقائق في الزيت لحد ما يبقى لونها ذهبي بني، اختبريها بشوكة في النص عشان تتأكدي أن قلبها استوى. بعد تمام النضج، رشي عليها سكر بودرة وقت التقديم وبالهنا والشفا. شوفي معانا فيديو لتحضير الوصفة اعرفي معانا كمان بالخطوات والمقادير.. اعرفي ازاي تعملي وصفة حلو الزبادي اليوناني بالمانجو والفراولة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بخطوات سهلة ومقادير بسيطة.. اعرفي إزاي تعملي حلو لقمة القاضي بالموز والقرفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.