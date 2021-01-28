اسرار صبغ الشعر في البيت باللون الاحمر الكستنائي بدون حناء وصفه رهيبة

اسرار صبغ الشعر في البيت باللون الاحمر الكستنائي صبغ الشعر باللون الأحمر حلم الكثير من النساء ولكن ما يمنعها هو استخدام المواد الكيماوية التي يمكن أن تسبب تلف الشعر، كما أنه واحد من أجرأ الألوان الموجودة في عالم صبغات الشعر وكل سيدة تحب التغير يمكنها القيام بصبغ الشعر باللون الأحمر الصارخ والجريء ولكن باستخدام المواد الطبيعية التي تتمكن من حل مشكلات الشعر بشكل طبيعي.

طريقة صبغ الشعر في البيت باللون الاحمر

عندما ترغبين بصبغ شعرك لابد من أن تقومين باختيار درجة اللون الأحمر التي تكون مناسبة للون بشرتك لأن هناك درجات وألوان عديدة من الأحمر مثل الأحمر التوتي والعنابي والفاتح والبرغنندي وغيرهم.

الأدوات اللازمة لصبغ الشعر:

صبغة باللون الأحمر لا تحتوي على الأمونيا.

فزلين طبي.

زجاجة اكسجين.

قفازات بلاستيكية.

فرشاة صبغة.

وعاء للصبغة من البلاستيك.

في وعاء الصبغ اخلطي الأكسجين مع صبغة الشعر مع تحديد الكمية التي تناسب طول شعرك.

باستخدام فرشاة الصبغة اخلطي المكونات للحصول على خليط ناعم ومتماسك.

لا يمكن أن تقومي بتوزيع الصبغة على الشعر وهو مبلل فلابد من أن تتأكدين من أن الشعر جاف تماماً حتى تحصلين على نتائج جيدة.

قبل البدء في تطبيق الصبغة على الشعر لابد من أن تقومين بدهن الفازلين الطبي على الجبهة والأذنين لحماية الوجه والأذنين من تلطخ الصبغة.

ثم قومي بتمشيط الشعر وتقسيمه لأربع أجزاء حتى يكون من السهل تطبيق الخليط على الشعر، بعدها يتم ارتداء القفازات البلاستيكية لحماية اليدين أيضاً.

ابدئي في صبغ الشعر من الأسفل إلى الأعلى كل قسم لوحده بواسطة الفرشاة مع عدم الاقتراب لجذور الشعر مع ترك مسافة ما يقارب 4 سم.

يتم ترك الخليط على الشعر ولفه بغطاء الاستحمام البلاستيكي واتركيه على الشعر حوالي 20 دقيقة ومن الحين إلى الأخر للتأكد من درجة اللون المطلوبة.

ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

أهم خطوات صبغ الشعر باللون الأحمر: