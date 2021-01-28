تطويل الشعر بسرعه الصاروخ أضيفي هذا المكون إلى شامبو الأطفال و النتيجة مبهرة

تطويل الشعر بسرعه الصاروخ أغلب النساء يريدون أن يقوموا بعمل تصميمات جديدة للشعر، وعمل قصة جديدة ولكن تحتاج شعر طويل وكثيف لذلك قد ينتهي هذا التفكير بالانزعاج، والقلق والتوتر من هذه المشكله العين وكبيره ولكن سوف تنحل عندما نقوم باتباع بعض الوصفات الطبيعية الخاصة لتطويل الشعر والتي تعمل على تنعيمه، وتكثيفه وتؤدي أيضا على التساقط لذا لا يوجد أمامك سوى الوصفات التي سوف نعرضها عليك لانها سهلة، وبسيطة، ولا تسبب لك ازعاج عند استخدامها ولا تجعلك تقوم بصرف مبالغ مجهولة عند استخدام المواد الجاهزة ومستحضرات التجميل التي نقوم بشرائها. عصير البطاطس وعصير البصل تطويل الشعر بسرعه

مميزات الماسك:- البطاطس تحتوي على بعض الفيتامينات الهائلة التى يستطيع أن نقوم باستخدامها لكي نعمل على تطويل الشعر وتكثيفه.

كما أنها تحتوي أيضا على مواد تعمل على إفراز شعر جديد لاحتوائه على فيتامين B.

كما أنها متعددة المعادن منها المغنيسيوم والبوتاسيوم وهذه المعادن هائلة، في تطويل الشعر.

عصير البصل متعدد الاستخدامات يقوم باستخدام بعض الأشخاص لترطيب الشعر وتكثيفه وتنعيمه

وكما أنها بروتين قوي لكي نتجنب استخدام بعض البروتينات الخاصة.

لذلك يمكنك أن تقومي باستخدامه في أسرع وقت للحصول على شعر كثيف المكونات:- بطاطس مهروسة.

ملعقة واحدة عصير بصل

حبة بطاطس

1 حبة بصل طريقة التحضير:- يمكنك الآن أن تقومي بغسل البطاطس جيداً وهرسها.

وبعد ذلك يمكن أن تقوم بفرم البصل جيدا.

نبدأ بتصفية هذا المحلول من البطاطس والبصل لكي نحصل على العصير، ولكن إذا وجدتي أي صعوبة في هذه الخطوة يمكن أن تقومي بوضعه في الخلاط الكهربائي. طريقة الإستخدام:- لابد ياعزيزتي بوضعه هذا الماسك الرهيب لتطويل شعرك .

. ولكن لابد أن تقومي بتدليك والشعر جيدا لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 20 دقيقة.

ثم يمكنك أن تكوني بغسيل الشعر جيدا هذه الوصفة.

يتم تكرار أو مرتين في الأسبوع أو أكثر من ذلك لكي نحصل على النتيجة الأفضل على الاطلاق.

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