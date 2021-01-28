احلي طريقة لعمل الكيكه بصوص الشوكولاته الكيكة بصوص الشوكولاتة تعد من أشهى أنواع الكيك التي يمكن ان تقوم بتحضيره كل أم في بيتها لأطفالها، فدائماً الأبناء يحبون أن الأم تهتم بكل متطلباتهم وتحضر لهم كل ما يشتهون، لذا قررنا اليوم أن نأتي لك بطريقة سهلة وبسيطة لعمل الكيك بصوص الشوكولاتة الكي تقوم بتقديمه لأسرتم في المناسبات السعيدة. طريقة عمل الكيكه بصوص الشوكولاته طريقة عمل الكيكه بصوص الشوكولاته إليكم أفضل طريقة لعمل الكيكة بصوص الشوكولاتة اللذيذ والشهي بالخطوات التالية:

المقادير: 4/3 كوب دقيق.

4/1 كوب كاكاو خام.

4 بيضات حجم كبير.

1 كوب سكر.

1 كوب زبدة طرية.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

4 ملاعق كبيرة مربى فراولة. مقادير الصوص: 1 ملعقة كبيرة كاكاو.

1 ملعقة كبيرة سكر ناعم.

1 ملعقة كبيرة ماء مغلي.

4 ملاعق كبيرة شراب الذرة. طريقة التحضير: في البداية يجب أن يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. احضري وعاء كبير وعميق ضعي به الزبدة والسكر وباستخدام المضرب الكهربائي اخفقي جيداً حتى أن يصبح لديك قوام كريمي. قومي بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى ثم يضاف الفانيليا واخفقي مرة أخرى ثم يتم إضافة الدقيق والكاكاو ومن ثم يتم خفقها بشكل جيد. احضري صينية الفرن وادهنيها بقليل من الزبدة ورشي عليها القليل من الدقيق ومن ثم يتم سكب عجينة الكيك. ثم يتم وضع الصينية بالفرن لمدة 25 دقيقة ومن ثم اخرجيها واتركيها حتى أن تبرد. قومي بتقسيم الكيك من المنتصف وادهنيها أحد الأقسام بالمربى ثم ضعي الجزء الثاني وغطيه بصوص الشوكولاتة.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة: ضعي قدر على النار ضعي به الماء والكاكاو وقلبي جيداً ولمدة دقيقة، ثم اضيفي شراب الذرة والسكر واتركيه حتى أن يغلي ولكن احترسي من أن يحترق، ثم يترك حتى يبرد وبعدها يوضع على الكيكة وبالهناء والشفاء. مقادير الصوص:طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احلي طريقة لعمل الكيكه بصوص الشوكولاته مثل الجاهزة في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.