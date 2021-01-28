كيك بسكويت باردة حضري كيك سهل ناعم من البسكوت والزبدة

طريقة كيك بسكويت باردة الهشة التي تعد من أسهل واقف الوصفات لصنع الكيك باحترافية وهي من وصفات رائعة التي تنال إعجاب كل من الصغار والكبار لما لها من طعم شهي مميز، وترغب الأمهات في عمل تلك النوع من كيك البسكويت لأطفالهن لما تحتوي على الكثير من المواد الغذائية العالية التي يحتاج لها الجسم، كما إنها لا تفشل معك أبدا لأنها سهلة تحضير حتى لو كنت مبتدئة في المطبخ وصنع الحلويات ستكون معك كيك ناجح جدا، وسنقدمه لك بالخطوات لكل محبي تلك النوع من الكيك وجربيه الآن لأطفالك بطعم لا مثيل له، تحضر تلك الوصفة ستحتاج إلى مجموعة من مكونات البسيطة المتواجدة في كل منزل. مقادير عمل كيك بسكويت باردة 2 كوب ونصف من بسكويت الشاي مطحون جيدا. عدد 3 بيض كبير بحرارة الغرفة. نصف كوب سكر أبيض أو عسل أبيض على حسب الرغبة. نصف كوب من الحليب كامل الدسم. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. ملعقة صغيرة من الفانيليا. مقادير عمل كيك بسكويت باردة مكونات صوص كيكة البسكويت ربع كوب حليب بودرة. ربع كوب سكر بودرة. ربع كوب جبن كريمي غير مالح. ملعقة صغيرة فانيليا. ربع كوب قشطة أو كريمة حلويات. خطوات وطريقة عمل كيك بسكويت شاي يسخن الفرن على حرارة عالية لحين تجهيز حوالي 180 درجة قبل التحضير.

ثم في وعاء عميق يخلط كل من البيض والسكر والفانيليا بالمضرب الكهربائي جيدا حتى يختفي البيض ويكون مزيج كريمي.

ثم يوضع البسكويت مع البيكنج بودر على خليط السابق وتضرب بالمضرب الكهربائي جيدا، ثم يتم دهن صينية الفرن بالزبدة ويصب عليها الخليط.

وتدخل فرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى ينضج البسكويت وتخرج من الفرن بعد نضجها حتى تبرد.

عن طريق عصا خشبية يتم تدخل في منتصف الصينية بعد مرور ربع ساعة للتأكد من نضجها ولو خرجت العصا نظيفة من دون كتل دل ذلك على نضج الكيك.

ولعمل صوص كيك بسكويت يتم ضرب كل مكونات الصوص بالمضرب الكهربائي ثم تسقى به الكيك ويرش على وجهها سكر بودرة أو القليل من الفواكه المجففة.

تدخل الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك الصوص عليها وتقدم باردة مع القهوة أو العصائر. خطوات وطريقة عمل كيك بسكويت شاي

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