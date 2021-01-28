فوائد المياه الغازية للبشرة لم تتوقعيها من قبل

فوائد المياه الغازية للبشرة، البشرة المشرقة والنضرة هي حلم الفتيات وكل فتاة تحاول جاهدةً في تجربة العديد من الأشياء للحصول على بشرة الأحلام الناعمة الخالية من الحبوب والتجعدات والهالات السوداء، ولكن هل توقعتي من قبل أن المياه الغازية قد تكون نهايةً لجميع مشاكل البشرة؟

فوائد المياه الغازية للبشرة

الأصل في استخدام المياه الغازية على البشرة هن النساء الكوريات واليابانيات، حيث أوضحت الفائدة من المياه الغازية وتأثير المياه الغازية على البشرة في قدرتها على شد الجلد والتخلص من التراكمات بين المسام وتسرع من وصول الأكسجين للبشرة.

وأوضحن طريقة استخدام المياه الغازية للبشرة كالتالي:

نخلط في وعاء عميق كوب ماء مقطر وكوب مياه غازية.

نحضر قطعة كبيرة من القطن ونغمسها في الخليط السابق، ومن ثم تمرر على كامل الوجه مرارًا وتكرارًا.

في كل مرة يتم تدليك الوجه بالقطنة تستمر لمدة 30 ثانية.

فوائد المياه الغازية للبشرة

وأثبتت المياه الغازية فوائد عديدة للبشرة منها: