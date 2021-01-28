فوائد المياه الغازية للبشرة لم تتوقعيها من قبل

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فوائد المياه الغازية للبشرة، البشرة المشرقة والنضرة هي حلم الفتيات وكل فتاة تحاول جاهدةً في تجربة العديد من الأشياء للحصول على بشرة الأحلام الناعمة الخالية من الحبوب والتجعدات والهالات السوداء، ولكن هل توقعتي من قبل أن المياه الغازية قد تكون نهايةً لجميع مشاكل البشرة؟فوائد المياه الغازية للبشرة
الأصل في استخدام المياه الغازية على البشرة هن النساء الكوريات واليابانيات، حيث أوضحت الفائدة من المياه الغازية وتأثير المياه الغازية على البشرة في قدرتها على شد الجلد والتخلص من التراكمات بين المسام وتسرع من وصول الأكسجين للبشرة.
وأوضحن طريقة استخدام المياه الغازية للبشرة كالتالي:
- نخلط في وعاء عميق كوب ماء مقطر وكوب مياه غازية.
- نحضر قطعة كبيرة من القطن ونغمسها في الخليط السابق، ومن ثم تمرر على كامل الوجه مرارًا وتكرارًا.
- في كل مرة يتم تدليك الوجه بالقطنة تستمر لمدة 30 ثانية.
وأثبتت المياه الغازية فوائد عديدة للبشرة منها:
- تساعد على شد الجلد وتحميها من الترهلات الجلدية، لأنها تحفز إنتاج الكولاجين أكثر وأكثر لذلك تزيد من مرونة الوجه.
- تهدأ من التهابات الجلد واحمراره، وتعتبر أمنة لذوي البشرة الحساسة والجافة ويفضل أن تستخدم بعد التخفيف بالماء المقطر أو المفلتر.
- تزيد من نضارة البشرة وترطيبها وتجعلها نقية.
- تعمل على توفير التنظيف العميق للبشرة مما يساهم في إزالة جميع الترسبات والتراكمات التي تختبئ في مسام الوجه بعمق كبير وتسبب ظهور الحبوب والبثور السوداء.
- تقلل من إنتاج الدهون والزيوت على البشرة، مما يسمح بتنفس المسام وعدم انسداها بسهولة.
- تفيد أصحاب البشرة الدهنية في الحد من إنتاج زيوت الوجه، من خلال تأثيرها على الغدد الدهنية في الوجه وبذلك تحد من إفراز الزيوت والدهون.
- تخلص الوجه من التورم والالتهاب البسيط.
- تساعد في تفتيح البشرة والقضاء على البقع الداكنة.
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