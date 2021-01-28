حيل لتطويل الرموش طبيعيًا بدلًا من الرموش الصناعية

حيل لتطويل الرموش طبيعيًا، الرموش الكثيفة والطويلة هي حلم العديد من الفتيات فهي تعطي مظهرًا جذابًا ومميزًا للعين ولصاحبتها، لذلك تسعى الفتيات للحصول على رموش كثيفة فيلجأن لتركيب الرموش الصناعية، ولكن ماذا إذا تعرفن على حيل صاحبات الرموش الكثيفة الطبيعية وتطبيقها يوميًا وملاحظة نمو وزيادة كثافة الرموش في فترة قصيرة؟

نصائح تطويل الرموش طبيعيًا

ببعض الطرق الطبيعية للعناية بالرموش سعيًا لتكثيفها وتطويلها يمكن الاستغناء تمامًا عن وضع الرموش الصناعية مثل:

تمشيط الرموش

يساعد تمشيط الرموش في خطوة هامة وهي عدم سد مسام الرموش حتى يسهل من تطويل الرموش، كما أن تلك العادة تحفز الدورة الدموية بتلك المنطقة وتسرع من نمو الرموش.

كيفية تمشيط الرموش

يفضل لتمشيط الرموش استخدام فرشاة رموش ناعمة الشعيرات، ويتم التمشيط بدايةً من الجذور حتى الأطراف وذلك لمدة 5 دقائق.

جل الألوفيرا للرموش

جل الألوفيرا غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي تحفز من نمو شعر الرموش وفي فترة بسيطة بالإضافة لزيادة ترطيب الرموش لتكون لامعة ورطبة.

استخدام جل الألوفيرا الرموش

باستخدام فرشاة مسكارا يتم غمسها في چل الصبار ويطبق على الرموش يوميًا قبل النوم، وفي الصباح تغسل العين بماء فاتر.

تدليك الجفون

نعم فإن تدليك الجفون يساعد الرموش في النمو بشكل أسرع وأفضل، حيث يتم غلق الجفون واستخدام زبدة الشيا لتدليكها لدقيقة واحدة، ويساعد ذلك في تحفيز الدم ليتدفق تجاه بصيلات شعر الرموش لتكون قادرة على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

استخدام الزيوت الطبيعية للرموش

للزيوت الطبيعية تأثير سحري وفعال على الشعر والرموش حيث تحتوي كل منها على مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد الرموش على النمو وزيادة كثافتها مثل:

زيت الزيتون: المحتوي على فيتامين E مع حمض الأوليك، لجعل لون الرموش داكنًا ولتكثيفها. زيت الخروع: يقضى على البكتيريا والجراثيم والفطريات التي قد تنمو على الرموش، ولكن يتم وضعه بحرص حتى لا يلامس الجفن.

وتستخدم تلك الزيوت على الرموش قبل الذهاب إلى النوم بفرشاة الماسكارا لمدة شهرين حتى ثلاثة أشهر لنتائج فعالة.