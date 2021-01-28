أفضل وصفات النشا لوجه ناعم خالي من العيوب

وصفات النشا لوجه ناعم، ماسكات النشا الطبيعية للوجه هي أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشاكل البشرة، حيث تقوم بتفتيح البشرة وجعلها خالية من التصبغات وآثار الشمس، كما أنها تقضي على ترهلات البشرة وتجعلها مشدودة وناعمة وبدون تجعدات، وأكثر من ذلك هي من فوائد النشا للبشرة، لذلك يمكن التعرف على ماسكات النشا للوجه والبشرة لبشرة نضرة خالية من العيوب.

وصفة النشا لترطيب البشرة

البشرة الرطبة هي السبيل للحصول على بشرة خالية من التشققات والتجعدات وعلامات التقدم في العمر، ومسحوق النشا غني بفيتامين E الذي يعطي للبشرة نضارة وحيوية كبيرة بالإضافة لترطيب البشرة، كما أنه يحتوي على فيتامين C الذي يحفز خلايا الجلد على النمو والتخلص من الخلايا التالفة الميتة، وتقوم النشا أيضًا بتحفيز البشرة على إنتاج مقدار أكبر من الكولاجين لترطيب البشرة ويزيد من صحتها لتكون شابة.

زيت جوجوبا: 4 قطرات.

نشا: 2 ملعقة نشا بحجم كبير.

عصير الليمون: 2 ملعقة بحجم كبير.

كركم: ملعقة بحجم صغير.

يتم مزج جميع المقادير سويًا في طبق صغير.

ويطبق الخليط في الصباح على البشرة كاملةً، وبعد مرور 30 دقيقة يتم نزعه بماء بارد.

بعد ذلك يطبق كريم مرطب على البشرة، ويكرر الماسك بمعدل 2 مرة بالأسبوع.

مكونات الوصفةتحضير الوصفةوصفة النشا لتقليل مسام الوجه

فوائد النشا تصل لقدرتها على الحد من اتساع مسام الوجه الواسعة والتي يصاحبها ظهور حب الشباب، كما أنها تقلل من الصبغات البشرة حتى تخفيها تمامًا، ومسحوق النشا قادر على علاج الاحمرار والالتهابات التي تسبب ظهور الحبوب.

نشا: ملعقة بحجم كبير.

زيت زيتون: ملعقة بحجم كبير.

قهوة سائلة: ¼ كوب.

تخلط المكونات السابقة سويًا.

يتم دهن البشرة أولًا بمقدار بسيط زيت زيتون مع التدليك برفق.

ومن ثم يوضع الماسك على البشرة وبعد مرور 15 دقيقة يتم غسل الوجه بماء فاتر.

مكونات الوصفةتحضير الوصفةوصفة النشا للتخلص من الهالات السوداء

تشعر المرأة دائمًا بالضيق من ظهور العلامات السوداء حول العين وتختلف شدتها وفقًا للعادات الصحية المتبعة، ولكن النشا حل مثالي للتخلص من الهالات السوداء البسيطة إلى المتوسطة مع الالتزام ببعض النصائح الصحية، وذلك لقدرة النشا على شد التجاعيد وشد الجلد لإحتوائه على فيتامين A القادر على إخفاء الهالات السوداء بوجود مجموعة أخرى من الفيتامينات.

عصير خيار: 2 ملعقة كبيرة.

نشا: ملعقة بحجم كبير.

زيت جوز الهند: قطرات صغيرة.

حليب: ملعقة بحجم كبير.

تخلط المكونات السابقة سويًا بشكل جيد، ومن ثم توضع على قطعة من الشاش الرقيق.

يوضع الشاش على العينين لمدة 15 دقيقة فقط ويرفع بعد ذلك.

تغسل العين بماء فاتر ويكرر بمعدل مرة بالأسبوع.

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