خلطات طبيعية لتفتيح الوجه تزيل الجلد الميت وتصبغات الشمس

خلطات طبيعية لتفتيح الوجه تحتاج إليها السيدات كي يحصلون على وجه أكثر نضارة ولذا فإنهم يبحثن عن أكثر الطرق التي يمكنهم من خلالها الحصول على تفتيح للوجه بصورة أسرع وأكثر فعالية في نفس الوقت وذلك بعيدًا عن مستحضرات التجميل التي قد تكون باهظة الثمن أو قد تضر بمستخدمها في حالة الاستخدام لفترات كبيرة من الوقت ولذا ازداد البحث عن خلطة لتبييض الوجه سريعة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وصفة لتبييض الوجه سريعة جدًا.

خلطات طبيعية لتفتيح الوجه

هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي تستطيع السيدات استخدامها في كل وقت وبدون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة للحصول على منتجات مصنعة من الممكن أن تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة مع الاستخدام المستمر بالإضافة إلى أن الوصفات الطبيعية تكون غير مكلفة تمامًا ومن هذه الخلطات:

خلطة اللبن والعسل لتبييض البشرة

من خلال الاحماض الموجودة في اللبن وكذلك مضادات البكتيريا الموجودة في العسل النحل فإن خلطهم يجعل استخدامهم يكون له أفضل الأثر على جعل البشرة متفتحة وأكثر نضارة وحيوية ويمكن استخدام هذه الخلطة عن طريق:

خلط ملعقتين من الزبادي وملعقتين من عسل النحل.

إضافة ملعقة واحدة من ماء الورد وملعقة من عصير الليمون.

يتم وضعهم على البشرة مباشرة لمدة عشر دقائق ومن ثم يتم شطف الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

خلطة الكيوي والزبادي لتفتيح الوجه

يحتوي الكيوي على العديد من الفيتامينات المتميزة والتي تساعد على الحصول على بشرة نضرة وإزالة آثار الحبوب والجلد الميت ويمكن استخدامهم بالطريقة التالية:

ملعقة من الزبادي مع ملعقة من عسل النحل.

هرس حبة واحدة من الكيوي.

يتم بعد ذلك وضعها على الوجه مباشرة وتركها لمدة ثلث الساعة وبعدها يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

خلطة زيت الزيتون وفيتامين E لتبييض الوجه

من خلال هذه الخلطة يمكن الحصول على وجه نضر وخالي من الشوائب وآثار الحبوب بصورة واضحة حيث يساعد زيت الزيتون على تفتح البشرة بصورة كبيرة وسريعة في نفس الوقت ويمكن استخدام هذه الخلطة بالطريقة التالية: