كباب حلة بالفراخ بطريقتي احسن من المشوية احلي طعم ممكن تاكليه في حياتك

من أكثر الأطباق المصرية المشهورة هي كباب الحلة بالفراخ والتي يفضل الكثير من الناس تناولها، حيث تعتبر الفراخ من أكثر أنواع اللحوم الشهية والمفضلة لدي الناس وخاصة الأطفال فهي تعتبر وصفة جديدة للفراخ والتي تتميز بطعم لذيذ، وهي من أسهل الأكلات في تحضيرها وابسطها في المكونات، ويوجد في هذه الأكلة الكثير من القيم الغذائية المفيدة لصحة الإنسان وتعتبر أيضا من الاطباق الاقتصادية الغير مكلفة ولا يوجد بها مكونات كثيرة ولا تحتاج إلي جهد، ويمكن أيضا عمل كباب حلة باللحمة ولكن المفضل لدي الجميع هو كباب الحلة بالفراخ.

ويكون كباب الحلة عبارة عن قطع من اللحمة أو الفراخ وتكون القطع علي شكل مكعبات، وأهم ما يميز هذا الطبق هي التوابل ومجموعة من البهارات وإضافة بعض الخضروات، ويقدم كباب الحلة سواء كان باللحمة أو الفراخ بجانب طبق أرز أو مكرونة و طبق سلطة خضراء وخبز طازج ويمكن أيضا إضافة البطاطس المقلية، فهي تعتبر وجبة خفيفة يمكن تناولها في وجبة الغذاء.

طريقة عمل كباب حلة بالفراخ

المكونات :

فراخ.

بصل.

ثوم.

طماطم.

بطاطس.

ملح وفلفل أسود.

قرفة.

زعتر وحبهان بودر.

بهارات فراخ.

في البداية نقوم بتحضير طاسة ويفضل أن تكون عميقة، ونضع فيها كمية قليلة من الزيت ويجب أن يسخن جيدا، ثم نضيف الفراخ وتكون عبارة عن ثمانية قطع وهذا أيضا علي حسب الرغبة، ثم يتم تقليب الفراخ حتي يتغير لونها.

ثم نضيف بعد ذلك الملح والفلفل الأسود، ونستكمل تقليب المكونات جيدا.

ثم نقوم بإضافة البهارات الخاصة بتتبيلة الفراخ، ثم نضع القرفة والزعتر والحبهان المطحون.

ثم بعد ذلك يتم إضافة البصل والثوم المفروم، ويتم تقليبهم جيدا.

قبل أن يدخل الفراخ في التسوية يتم وضع الطماطم ويكون مكعبات، ثم نضيف مكعبات من البطاطس حسب رغبة الأشخاص الذين يتناولونها.

ثم نضيف كوب من الماء علي الفراخ وباقي الخضروات، ثم نضيف بعد ذلك كوب من الماء ثم يتم تهدئة النار ونترك هذه المكونات حتي يتم تسويتها جيدا.

طريقة تحضير كباب حلة بالفراخ