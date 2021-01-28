طريقة عمل الكعك السوري بالحليب والحليب والزبيب بطريقة سهلة

من أخف المخبوزات التي يمكن تناولها صباحاً هو الكعك السوري وهو من الأصناف المحببة لدى الجميع يتميز الكعك السوري بسهولة تحضيره وطعمه الرائع ومذاقه اللذيذ حيث تمتاز المخبوزات السورية بوجه عام بأنها خفيفة وذات طعم جميل ومن خلال هذه المقالة نوضح طريقة تحضير الكعك السوري بطريقتين الكعك السوري بالحليب والكعك السوري بالحليب والزبيب. أولاً: طريقة عمل الكعك السوري بالحليب والزبيب أولاً: طريقة عمل الكعك السوري بالحليب والزبيب المكونات وزن ثلاثمائة وأربعين جرام من الزبدة.

عدد سبع وحدات من البيض.

وزن سبعون جرام من السكر.

وزن أربعون جرام خميرة.

وزن اثنين جرام من المحلب

وزن مائة وعشرون ملي من الحليب الطازج.

وزن مائتان جرام زبيب أصفر.

وزن سبعمائة جرام دقيق أبيض.

وزن ثمانية عشر جرام ملح. طريقة التحضير يتم وضع كمية الدقيق مع الخميرة في إناء ويتم خلطهم جيداً ثم يتم إضافة كمية السكر والبيض والمحلب والحليب إلى الدقيق والخميرة ويتم الخلط لمدة عشرون دقيقة حتى يتجانس الخليط ثم يتم إضافة الملح ويتم الخلط ثم يتم إضافة مكعبات الزبده بالتسلسل والترتيب ويخلط جيداً لمدة عشرة دقائق.

ثم يتم إضافة الزبيب إلى العجينة ويتم تغطيتها بغطاء نايلون ثم يتم تركها حتى تختمر وتضاعف حجم العجين لمدة ساعة ويتم تقطيع العجين إلى كرات وتوضع في صينيه مبطنة بورق زبده ثم تترك لفترة ثلاث ساعات حتى تختمر الكرات ثم يتم دهن الوجه بخلطة الدهان وهي بيض بالإضافة إلى الحليب بالإضافة إلى القطر الخفيف بالإضافة إلى السمسم للتزيين ويدهن الوجه ثم يرش بالسمسم ويتم وضع الصينيه في الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة ويتم تركها لمدة نصف ساعة حتى تتم عملية النضج جيداً

ويتم إخراج الصينية من الفرن ورشها بالقطر الخفيف ثم يتم فتحها من المنتصف وحشوها بالقشطه بالنسبة للكرات أما القطع الثانية المصنوع على شكل حلقات ترش بالسمسم فقط . مكونات الوجه بيضة واحدة بالإضافة إلى قطر خفيف بالإضافة إلى القليل من الحليب الطازج وأخيراً السمسم ليتم رشه للتزيين. طريقة عمل الكعك السوري بالحليب فقط طريقة عمل الكعك السوري بالحليب فقط المكونات كيلو ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من السكر.

عدد اثنان كوب من الحليب.

وزن مائتان وخمسون جرام من الزبده.

عدد اثنان ملعقة من المحلب.

عدد واحد ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

عدد ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج بودر.

عدد نصف ملعقة جوزة الطيب. طريقة التحضير يتم خلط الدقيق مع السكر مع الزبده ثم يتم وضع الحليب والمحلب وجوزة الطيب والخميرة والبيكنح بودر ويتم الخلط جيداً ثم تترك العجينة لمدة نصف ساعة ثم يتم عمل دوائر من العجين وترص في صينيه وتترك لمدة ثلاث ساعات ثم تدخل الفرن على درجة حرارة ٢٨٠ درجة حتى تتم عملية النضج والحصول على اللون الذهبي.

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