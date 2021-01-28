التخلص من الشيب بزيت الزيتون بوصفة طبيعية سهلة وبسيطة وبدون عودة مُجددًا

استطاعت الكثير من السيدات إثبات إمكانية التخلص من الشيب بزيت الزيتون بدون الحاجة إلى أي مواد كيميائية ضارة، حيث أن الشيب وظهور الشعر الأبيض من أكثر المُشكلات التي تسبب الضيق والإحراج سواء للسيدات أو الرجال، ويبحثون في كل مكان لمعرفة إمكانية التخلص منه بدون الحاجة للجوء إلى الصبغات الصناعية التي تسبب الضرر للشعر، حيث أنه يمكن القيام بذلك باستخدام الوصفات المُكونة من الزيوت الطبيعية التي تُحافظ على جمال الشعر ورونقه.

التخلص من الشيب بزيت الزيتون

يمكن التخلص من الشيب طبيعيًا باستخدام زيت الخردل حيث أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات التي تُعطي الشعر العناية المطلوبة، ويكون ذلك عن طريق مزج معلقة من زيت الخردل مع كوب من الزبادي، وتوزيع الخليط على الشعر وتركه لمدة ساعة إلا ثلث تقريبًا وبعدها غسل الشعر بالشامبو والبلسم.

وصفة زيت الزيتون للشيب

يُمكن القيام بذلك عن طريق مزج 10 ملاعق من زيت السمسم مع نصف معلقة من زيت الزنجبيل ونصف معلقة من زيت الخزامي، وخلط الزيوت جميعها جيدًا للحصول على مزيج مُتماسك، ثم وضعه على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف، وتركه لمدة ثلث ساعة وغسل الشعر بالشامبو المناسب.

علاج الشيب بزيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون في علاج الشعيرات البيضاء التي تنتج نتيجة لنقص إنتاج صبغة الميلانين التي تُعطي اللون للشعر، ويمكن استخدام زيت الزيتون عن طريق خلط معلقة كبيرة منه مع معلقة من زيت الحبة السوداء في وعاء، ويُوضع الخليط على فروة الرأس وتُدلك بلطف ثم يُوضع باقي الزيوت على الشعر، ويُترك لمدة ساعة مع التدليك كل فترة، ثم يُغسل الشعر بالماء الدافئ وتُكررالوصفة يوميًا.

نصائح لتأخير الشعر الأبيض

هناك عدد من النصائح التي تُساعد في علاج الشعر الأبيض بالإضافة إلى استخدام الزيوت الطبيعية والتي من بينها :