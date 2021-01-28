ماهي فوائد العسل الأسود الصحية، دوت الخليج مجموعة فوائد ثبتت طبيًا، والعسل بشكل عام أحد أقدم أنواع الأطعمة في تاريخ الإنسان، ويصنف كأحد أفضل الأطعمة على الإطلاق، ويمتلك خواص طبية لا تتواجد في أي طعام آخر، وفي التالي نتعرف على فوائد العسل الأسود تحديدًا.

فوائد العسل الأسود الصحية:

ذكر موقع lifegoalidea مجموعة من الفوائد التي يحققها العسل الأسود للجسم بسبب احتوائه على الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكربوهيدرات والفيتامينات وغيرها من العناصر المفيدة، وهي:

فيتامين ج في العسل الأسود فعال في تسريع عملية الشفاء سواء في الجروح الطفيفة أو حتى الجراحات العميقة.

يتميز العسل الأسود بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة وبالتالي فهو يقاوم الفيروسات والبكتيريا ويحد من عمل الجذور الحرة، ويمنع خطر الإصابة بالسرطان وتقليل علامات الشيخوخة.

العسل الأسود فعال في تعزيز مناعة الجسم.

من أبرز فوائد العسل الأسود قدرته على تنشيط الجسم ومقاومة الكسل.

فيتامين ب 6 في العسل الأسود يزيد من مستويات السيروتونين في الدماغ مما يؤثر بشكل كبير على خلايا الدماغ المتعلقة بالمزاج والشهية والنوم والذاكرة والتعلم.

المغنيسيوم في العسل يساهم في التخلص من القلق واللامبالاة والاكتئاب والصداع وانعدام الأمن والتهيج والأرق والتوتر.

تناول العسل يوميًا يهدئ من أعراض حمض البوليك ومنها آلام المفاصل وصعوبة الحركة.

تناول العسل الأسود بشكل منتظم يمنع مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ومنها النوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم أو حتى السرطان.

شرب العسل الأسود بانتظام يخفف آلام المعدة ويزيد من قوة المعدة.

العسل الأسود مفيد لصحة الكبد لأنه يساعد الكبد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

العسل الأسود يقي من خطر الإصابة بفقر الدم بسبب احتوائه على الحديد.

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