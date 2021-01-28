ماهو تلين العظام وماهي مضاعفاته وكيف يمكن تشخيصه، يعد تلين العظام مرض من أمراض العظام وينتج عن خلل في عملية نضج العظام، وله أسباب عدة وكذلك أعراض صحية وردت في موقع "مايو كلينك"، نتعرف عليها في التالي:

أسباب تلين العظام:

نقص فيتامين د أبرز أسباب تلين العظام، ويحدث ذلك بسبب قلة التعرض للشمس وسوء التغذية.

الخضوع لعمليات جراحية معينة تتسبب في تعطل استخلاص المعادن والفيتامينات المهمة للعظام من الأطعمة.

الإصابة بالداء البطني وهو اضطراب مناعي ذاتي يمكن أن تتلف فيه بطانة الأمعاء الدقيقة، مما يسبب خلل في امتصاص فيتامين د والكالسيوم.

الإصابة باضطرابات الكلى أو الكبد مما يؤثر أيضًا على مستويات فيتامين د في الجسم.

بعض الأدوية قد تسبب نقصًا حادًا في فيتامين د وبالتالي الإصابة بتلين العظام.

مضاعفات وأعراض تلين العظام:

ألم في العظام وضعف في العضلات.

ألم في أسفل الظهر والحوض والوركين والساقين والأضلاع.

ألم أسوأ في الليل أو عند الضغط على العظام.

مشاكل في المشي و الحركة.

التعرض لكسر العظام، خاصة تلك الموجودة في الضلوع والعمود الفقري والساقين.

كيف يمكن تشخيص تلين العظام:

يصعب تشخيص لين العظام، ولكن يتم ذلك عن طريق:

تحاليل الدم والبول للكشف عن مستويات فيتامين د.

الأشعة السينية للبحث عن أي تغيرات هيكلية أو شروخ بسيطة في العظام.

الخزعة العظمية التي تؤخذ من العظام.

علاج تلين العظام:

علاج الأمراض المسببة.

تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين د و التركيز على مصادره الطبيعية من الأطعمة والتعرض للشمس.

زيادة تناول الكالسيوم والفوسفور إما من خلال المكملات الغذائية أو النظام الغذائي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.