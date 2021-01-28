دراسة: قلة النوم وتأثيرها على صحة المخ

النوم أحد العمليات الطبيعية التي يقوم بها جسم الإنسان لإعادة تنظيم نشاط الدماغ والفعاليات الحيوية الأخرى، ويرتبط النوم بشكل مباشر بصحة الجسم، وأي خلل به يسبب مشاكل صحية، وفي تأكيد على ذلك أكدت دراسة حديثة أن قلة النوم يمكن أن تضر المخ، فكيف ذلك.

قلة النوم و المخ:

كشفت دراسة جديدة لجامعة أوهايو الأمريكية إلى أن الكثير من الأشخاص قد يمرون بحياتهم بأعراض تشبه الارتجاج وهي نتيجة قله النوم ومشاكل الصحة العقلية كالتوتر والقلق والإجهاد العصبي، وفقا لما نشرته صحيفه neuroscience العلمية.

وأفادت الدراسة أنه ما بين 11٪ و 27٪ من الرياضيين الجامعيين الأصحاء الذين ليس لديهم تاريخ للإصابة بارتجاج في المخ مؤخرًا يعانون من مجموعة من الأعراض التي تفي بمعايير متلازمة ما بعد الارتجاج (PCS) على النحو المحدد في نظام التصنيف الدولي، من بين ما يقرب من 31 ألف رياضي شملهم الاستطلاع، برزت ثلاثة عوامل باعتبارها الأكثر احتمالية للتنبؤ بأعراض تشبه أعراض متلازمة ما بعد الولادة: قلة النوم، ومشاكل الصحة العقلية الموجودة مسبقًا، والإجهاد.

تفاصيل الدراسة:

بخلاف الأعداد الكبيرة من الطلاب الذين أبلغوا عن مجموعات من الأعراض الشبيهة بارتجاج المخ، أفاد ما بين نصف وثلاثة أرباع جميع الرياضيين الذين شملهم الاستطلاع عن واحد أو أكثر من الأعراض التي عادة ما يعاني منها الأشخاص الذين أصيبوا بارتجاج ، وأكثرها شيوعًا هو التعب أو انخفاض الطاقة والنعاس.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة جاكلين كاكسيز، الأستاذة المساعدة في كلية الصحة وعلوم إعادة التأهيل بجامعة ولاية أوهايو: الرياضيون الذين يتمتعون بلياقة بدنية، وهم يعانون من العديد من الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع بعد الارتجاج.