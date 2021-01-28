طريقه عمل البسبوسه في المنزل بالخطوات كالجاهزة تماما، إليك سيدتي في المقال سوف تتعرفين معنا علي طريقه عمل البسبوسه في المنزل بطعم رائع ومميز وقوام رملي وطري ، تعد البسبوسه من اشهر الحلويات المصرية ورغم سهولتها إلا أن بعض السيدات لات تجيد طريقه عملها ،و تسال الكثيرات من السيدات لماذا لا تصبح البسبوسه معهم كالجاهزه التي يتم شراؤها من المحلات، إلا أن طريقه عملها بسيطه جدا ولكن هناك بعض الأخطاء التي تقع فيها ربات المنزل تؤدي إلي فشل البسبوسه معهم ،وفي هذا المقال سو نتعرف معا علي طريقه عمل البسبوسه بالخطوات المفصلة حتي الحصول علي نتيجة مميزه وطعم كالجاهز تماما ،تابعي معنا عبر المقال . مقادير عمل البسبوسه بالتفصيل 3 كوب من سميد البسبوسه

ثلاث أرباع كوب من السمن

1كوب من السكر

ثلاث أرباع كوب من اللبن الدافئ

2 معلقه من جوز هند ناعم

معلقتان من عسل النحل

معلقه سمن ومعلقه من طحينه السمسم

نصف معلقه صغيره باكينج بودر مقادير عمل شربات البسبوسه 2كوب سكر

3كوب ونصف من الماء

عصير معلقه صغيره من الليمون

فانيليا

في وعاء ضعي السكر والماء و عصير الليمون والفانيليا واتركي الشربات يغلي ثم هدئي النار عليه حتي تنضج البسبوسه طريقه عمل البسبوسه بالخطوات في وعاء ضعي السميد وجوز الهند والباكيج بودر واخلطيهم جيدا.

في وعاء اخر ضعي الحليب الدافئ وأضيفي له السمن والعسل النحل والسكر .

حركي الخليط بواسطه المضرب السلك حتي تذوب جميع حبات السكر فيه تماما.

صبي الخليط علي دقيق السميد وقلبيه برفق حتي يصبح قوامها كالرمل المبلل.

احضري صينيه مقاس 28 او 30 وادهنيها بمعلقه السمن ومعلقه ألطحينه .

صبي خليط البسبوسه في الصينية وساويها ويمكنك وضع المكسرات عليها او الكريز .

ضعي الصينيه في فرن ساخن مسبقا علي درجه حراره .200

اتركيها حتي تمام السواء و تأخذ لون ذهبي .

اسقيها بعد ذلك بالشربات الساخن واتركيها حتي تبرد تمام وقطعيها وقدميها وبالهناء واشفاء. مقادير عمل البسبوسه بالتفصيلمقادير عمل شربات البسبوسهطريقه عمل البسبوسه بالخطوات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقه عمل البسبوسه في المنزل بالخطوات كالجاهزه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.