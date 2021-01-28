وصفتين لتكثيف الشعر وزيادة نعومة نعومته للكبار والبنات الصغار لتحقيق نتيجة مدهشة

كثير من البنات الصغار قد تظهر بعض المشاكل في شعورهن مثل حدوث صلع في بعض أجزاء الشعر أو حدوث تساقط، وتعتبر تلك المشكلة من أبرز مشكلات الصغار، وبالطبع يعاني الكبار من نفس المشاكل بدرجة أكبر وأشد تأثيرا على الشعر، وقد يعود السبب في ذلك لعوامل خارجية مختلفة تؤثر على صحة الشعر وقوته، وعادة ما تصاحب تلك المشاكل حدوث تقصف وخشونة للشعر، ولذلك ستساهم وصفة اليوم في إعادة إنبات الشعر في تلك الأماكن الفارغة مع العمل على تنعيم الشعر وزيادة كثافته وقوته

وصفة تكثيف وتنعيم شعر البنات

قبل الخضوع لأي وصفات أو طرق لعلاج مشاكل الشعر يجب الإهتمام جيدا بتغذية الجسم بشكل عام حيث أنه من المؤكد أن ذلك الغذاء سيحظى الشعر بفائدة كبيرة منه على الأغلب ولذلك يكون هذا الخيار الأول في العلاج، كما أنه لا يجب غسل الشعر بشكل مبالغ فيه كما تفعل بعض الأمهات حيث يمكن الإكتفاء بمرة أو مرتين أسبوعيا كحد أقصى فشعر الأطفال لا يختلف كثيرا عن شعر الكبار مما يعني أنه كلما تبلل كلما تأثر أكثر سلبا، وكذلك يفضل غسل الشعر بشامبو الأطفال، وتسريحه بفرشاة ناعمة أو مشط خشبي واسع، كما أنه لا يفضل قص شعر طفلتك بشكل متكرر، ولا يتم شد الشعر بقوة عند التسريح أو ربطه.

أما عن الوصفة فيتم استخدام مقدار فنجان صغير من زيت جوز الهند، مع ملعقة كبيرة من أوراق الكاري حيث تفرك الأوراق في الزيت ويرفع كلاهما على نار هادئة، وذلك لمدة 10 دقائق تقريبا ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد جيدا، ثم تقومي بتصفيته من الأوراق وتدليك الشعر به جيدا بأطراف الأصابع تدليك متواصل لمدة 7 دقائق وبعد ذلك يفضل أن يتم إرتداء الكيس البلاستيكي على الشعر وذلك لتتفاعل المكونات جيدا مع بعضها البعض ثم يغسل الشعر بعد ذلك، ويتم تكرار الوصفة مرتين بالأسبوع بعد كل غسيل للشعر.

وصفة قشر الموز للشعر

نقوم بوضع مقدار فنجان من زيت جوز الهند، مع مثله من زيت الزيتون، مع قشور ثمرتان من الموز، ثم تخلط جميع المكونات المذكورة مع بعضها البعض في الخلاط، وذلك حتى تصبح بمحتوى كريمي متجانس، ثم ترفع على النار حتى تصبح طرية للغاية، وتترك حتى تبرد ثم تبدأ في وضعها على الشعر وتترك لمدة ساعتين على الشعر ويغسل الشعر بعدها جيدا.