طريقه عمل بودره السحلب التركي لفصل الشتاء في المنزل بالخطوات

طريقه عمل بودره السحلب التركي في المنزل بالخطوات ، يعد السحلب من اهم المشروبات الشتويه التي يتناولها الجميع في فصل الشاتء ،ويحبها الجميع كبارا وصغارا، فيعمل السحلب علي امداد الجسم بالدفئ ،والشعور بالشبع فهو يعمل علي تزويد الجسم بالطاقه وتنشيط الدوره الدمويه ، وذلك لاحتوائه علي العديد من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم ،وفي هذا المقال سوف نتعرف علي طريقه اعداد بودره السحلب في المنزل بالخطوات بطريقه سهله ومبسطه وبمكونات موجوده في المنزل تابعو معنا مقادير عمل بودره السحلب وكيفيه تحضيره. مقادير عمل بودره السحلب بالخطوات عدد 1كوب حليب بودره

عدد 1كوب من النشا

عدد 1 لتر من الحليب

عدد 1 كوب من بودره الكريم شانتي

عدد1كوب من دقيق الأزر الناعم

عدد 1 معلقه صغيره من الفانيليا البودر

4 حبات من المستكه المطحونة طريقه تحضير بودره السحلب في وعاء قومي بوضع الكريم شانتي و دقيق الأرز الناعم و الحليب البودره وكوب النشا والفانيليا والمستكه وقلبيهم جيدا.

اسكبي خليط بودره السحلب في وعاء محكم الغلق لحين الاستخدام .

لتحضير مشروب السحلب ضعي ليتر من الحليب في وعاء وضعي معه اربع من معالق بودره السحلب السابق تحضيرها وضعي معها السكر حسب الرغبة.

حركي الحليب و بودره السحلب حتي تمام الذوبان .

ارفعي الخليط علي النار وكركيه حتي تحصلين علي مشروب كريمي من دون تكتلات.

صبي السحلب في الأكواب وزينيه بالمكسرات والقرفة حسب الرغبة وبالهنأ والشفا.

يمكنك الاستغناء عن المستكه المطحونة إذا كنتي لا ترغبين في مذاقها ولكنها تعطي طعم مميز للسحلب فالسحلب التركي يميزه طعم المستكه.

علييك بتحريك خليط السحلب في اللبن قبل وضعه علي النار لابد من إذابته جيدا وهو بارد حتي لا تتكون فيه تكتلات.

لابد من وضع بودره السحلب في وعاء محكم الغلق حتي لا يتعرض للرطوبه ويفقد مذاقه ورائحته.

يمكنك أيضا وضع السمسم إلي بودره السحلب إذا رغبتي في ذلك. مقادير عمل بودره السحلب بالخطواتطريقه تحضير بودره السحلب

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