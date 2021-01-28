طريقة عمل البان كيك بالخطوات

أحد أشهر الحلويات وأطعمها حول العالم والتي حققت شهرة وانتشار واسع النطاق مؤخراً، نظرا لكونها إحدى وصفات المطبخ الأمريكي فهي جديدة على مطبخنا العربي والسعودي، هذا ويتميز البان كيك بكونه أحد المعجنات التي يمكن اعتبارها حلويات كما يمكن تقديمها مع وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو القهوة. هذا ولا يعد البان كيك هو أمريكي فقط فهناك العديد من أنواع البان كيك مثل البان كيك بالنوتيلا والبان كيك الفرنسي، ومن خلال هذا المقال نستعرض مكونات عجينة البان كيك وكذلك خطوات طريقة عمل البان كيك

مكونات عجينة البان كيك

هذا وتتكون عجينة البان كيك من المكونات الآتية وهي كلها مكونات بسيطة وقليلة.

عدد 1 كوب من الدقيق الأبيض

عدد 1 كوب من الحليب الخالي الدسم

عدد 4 ملعقة كبيرة من السكر

عدد 1 ملعقة كبيرة من الزيت

عدد 1 ملعقة من البيكنج بودر

عدد 1 بيضة

قليل من الملح

قليل من الفانيليا

خطوات وطريقة عمل البان كيك

بعد أن استعرضنا سوياً مكونات عجينة البان كيك، نضع إليكم فيما يلي خطوات عمل البان كيك.

قم بخفق البيضة مع الفانيليا والسكر وذلك بإستخدام مضرب البيض بعد الانتهاء من الخفق قم بإضافة الحليب واستمري بخفق الخليط قم بخلط الدقيق والبيكنج بودر سوياً بصورة جيدة قبل أن تقوم بإضافتهم للخليط السابق من البيض والفانيليا والسكر والحليب واستمر في الخفق بإستخدام مضرب البيض وذلك بصورة جيدة للتأكد من الخلط الكامل لكافة الخليط. قم بإضافة الخليط بعد التأكد من خفقة بصورة جيدة في مقلاة أو طاسة غير قابلة للصق بعد دهانها بالزيت “عليكي ألا تزيدي في الكمية فقط مقدار فنجان من القهوة”. بعد الإنتهاء من وضع الخليط بمقدار فنجان من القهوة عليكي أن تتركي الطاسة بالخليط على النار الهادئة حتى يتحمر الجزء السفلي من البان كيك ثم قومي بقلبها على الجهة الأخرى وقم بتكرار هذا الخطوة أكثر من مرة حتى تتأكد من أن البان كيك قد أتم النضج وأصبح جاهزاً للتناول.

هذه كانت أبسط طريقة عمل البان كيك اللذيذ لتتناوليه مع أسرتك على الفطار مع فنجان من القهوة لصباح مشرق، تابعونا لمزيد من الوصفات والطبخات في مقالات قادمة.