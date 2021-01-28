طريقة عمل طاجن الخضار المشكل باللحمة بالفرن بخطوات بسيطة

يعد تقديم طاجن الخضار المشكل باللحمة، من أفضل الأكلات التي يتم تقديمها في فصل الشتاء حيث تمد الجسم بالدفء والطاقة، فمكوناته عبارة عن مجموعة من الخضروات يتم تحضيرها مع اللحم المسلوق، ثم تدخل الفرن لتكتسب مذاق جميل ومميز، ويمكن تقديمه أيضاً بإضافة الدجاج بدل اللحمة، ويحتوي أيضاً على قيمة غذائية عالية لما يحتوي عليه من الخضراوات فهي مصدر غني بالعديد من العناصر المهمة للجسم، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وغيرها من المركبات النباتية المهمة للجسم، وتعمل أيضاً على تقوية المناعة فتعتبر هي من أفضل الأكلات التي يستفيد منها الجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم طريقة تحضير طاجن الخضار المشكل باللحمة بخطوات بسيطة.



مكونات طاجن الخضار المشكل باللحمة

تعتبر مكونات طاجن الخضروات المشكل باللحمة مكونات تحتوي على قيمة غذائية عالية وهي كما يلي:ـ

2 ثمرة بطاطس.

2 ثمرة جزر.

2 ثمرة كوسة.

1 قرن فلفل أخضر.

2 فص ثوم مهروس.

4 حبات من الطماطم.

ملعقة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كيلو من اللحمة.

طريقة التحضير

يتم تحضير طاجن الخضار المشكل باللحمة اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة وهي كالتالي:ـ

يتم غسل اللحم ثم تقطيعه إلى مكعبات صغيرة، ويسلق اللحم بالطريقة المعتادة. يتم غسل البصل والجزر والبطاطس والكوسة والفلفل الأخضر بطريقة جيدة، ويتم تقطيعهم إلى شرائح متناسبة في الحجم. يوضع وعاء على النار ثم توضع به ملعقة من السمنة، وتضاف شرائح البصل والفلفل الأخضر، ثم يضاف الثوم والملح والفلفل الأسود وتقلب المكونات حتي تذبل. ثم يضاف إليه الطماطم المقطع إلى مكعبات صغيرة وتضاف الكزبرة الجافة، ثم نستمر في التقليب بعد ذلك تضاف شرائح الخضار إليه، ونقلب حتي تتجانس المكونات مع بعضها البعض. ترفع من على النار، نستخدم طاجن متوسط الحجم توضع به نصف كمية المكونات، ثم توضع قطع اللحم في المنتصف ثم توضع بقية المكونات فوقها ويضاف إليه كوب من الماء. يدخل الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية يجب تسخين الفرن قبل البدء في تحضير الطاجن، يترك في الفرن حتي يكتسب لون التحمير الجميل. يقدم بالهنا والشفا بجانب الأرز الأبيض والسلطة.

فوائد الخضروات للجسم

تحتوي الخضروات على فوائد عديدة للجسم منها ما يلي:ـ