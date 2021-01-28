الرجيم ونصائح تساعدك تخسي أسرع وأخطاء بتوقف عملية الحرق

الرجيم ونصائح تساعدك تخسي أسرع ، من أكثر المشاكل التي يواجهها الأشخاص الذين يريدون إنقاص الوزن أو حرق الدهون الموجودة في الجسم، لكننا نواجهه مشكلة في تطبيق كافة الخطوات لمدة وقت طويل، وبعض منا لا يدرك مفهوم اليوم الفري بشكل صحيح، فيقوم بكسر كل القوانين وتناول مأكولات غير صحية وتحتوي علي سعرات حرارية عالية، وذلك يؤدي لتخريب نظام الرجيم كله.

لدينا عدة خطوات يجب إتباعهم لكي نحصل علي نتيجة فعالة و مؤثرة بعد الرجيم.

يجب القيام بتحليل هرمونات والغدة الدرقية، لنتأكد أن الجسم يقوم بوظائفه. و تحليل فيتامين د، لأنها مهمة جداً والمسئولة عن عملية الحرق وأي مشكلة بها تؤثر علي الجسم. نقلل النشويات البيضاء، مثل السكر والدقيق الأبيض والأفضل منع أي نوع قمح، من المهم عدم تناول النشويات بعد المغرب، نتناول فشار أو حمص الشام. تقسيم الوجبات لخمس وجبات علي مدار اليوم، ثلاث وجبات أساسية ووجبتين نتناول بهم سناكس أو أي مأكولات تحتوي علي دهون مفيدة. يفضل أن تكون الثلاث الوجبات الأساسية تحتوي علي بروتين مثل السمك واللحوم البيضاء أو الحمراء أو مشروم، ووجبة السناكس الأولي :تكون عبارة عن أي ثمرة فاكهة قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بثلاث ساعات. أما وجبة السناكس الثانية:تكون أخر وجبة ونتناولها قبل النوم بثلاث ساعات علي معدة فارغة وتتضمن (جبنة قريش – جبنة بيضة مع خيار مقشر -تونة-مشروم-علبة زبادي) شرب كوب ماء بعد الإستيقاظ مباشرةً، كما أن تناول معلقة صغيرة عسل أبيض مذابة في كوب ماء دافئ مضاف إليه معلقة خل تفاح أو عصر نصف ليمون بعد الإستيقاظ بربع ساعة، يساعد علي رفع الحرق علي مدار اليوم. يفضل النوم قبل الساعة 11 مساءً ؛لأنه يساعد الجسم لكي يرتاح ويحرق الدهون أسرع. يجب تخصيص يوم من بين كل ثلاث أيام للمشروبات قليلة السعرات الحرارية مثل:ينسون أو قرفة أو شاي وقهوة لكن بدون سكر أو نص كوب لبن خالي الدسم أو كاكاو خام، ومن الجيد أن تأخذ يوم فري في كل أسبوع رجيم.

شرب القهوة أو النسكافية أو شاي أخضر أو الشاي باللبن: تناول أكثر من كوبين يومياً يساعدوا علي زيادة نسبة الأحماض و هذا سبب لإيقاف عملية الحرق و يسبب مع الوقت هشاشة عظام. التوتر أو الإضطراب أو الضغط النفسي: التوتر الكثير يجعل الجسم يتوقف عن وظائفه و أهمها الحرق. النوم المتقطع أو الغير منتظم.

أخطاءنا تؤدي لإيقاف عملية الحرق: