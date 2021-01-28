طريقة عمل البان كيك لفطور مميز بالخطوات السهلة البسيطة في المنزل، يعد البان كيك نوع من أنواع الحلوى الأوروبية ويفضله البعض كوجبه خفيفه وسهله للفطار فيمكن تناوله بالعسل النحل والموز ،ويمكن أيضا تناوله مع صوص الشوكولاتة و الفواكه كالفراولة ، فهذا النوع من الحلوى محبب لدى بعض الأفراد وخاصة الأطفال فهي وجبة محببه لديهم ،وفي هذا المقال سوف نتعرف علي طريقة أعداد حلوى البان كيك اللذيذة الشهية بالخطوات السهلة البسيطة عبر موقعنا هذا واليكي سيدتي مقادير عمل البان كيك وطريقة تحضيره بالخطوات .



طريقة عمل البان كيك لفطور مميز بالخطوات السهلة البسيطة في المنزل

ينصح بعمل البان كيك لأنه صحي ومفيد جداً للأطفال لأنه يحوي على العديد من العناصر المفيدة لصحة الأطفال .

2 كوب من الدقيق

2 كوب من اللبن

2 ملعقه من الزبدة

2 ملعقة من الزيت

2 كوب من اللبن

4 ملعقة من السكر

فانيليا

رشه ملح

معلقه صغيره بيكنج بودر

في وعاء ضعي فيه الدقيق والبيكنج بودر و الملح واخلطيهم جيد

في الخلاط الكهربائي ضعي الحليب وضعي معه السكر والبيض والفانيليا و ضعي أيضا الزبدة والزيت

اخلطيهم جيدا حتى تمتزج جميع المكونات حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض .

ضعي الخليط السابق علي خليط الدقيق وقلبيه جيدا حتى تمتزج المكونات جيدا

في طاسه تيفال ادهنيها خفيفا بالزيت ضعي فيها نصف كوب من خليط البان كيك

اتركيها حتى تأخذ لون ذهبي غامق ثم اقلبيها على الجانب الآخر

كرري هذه الخطوة حتى تجهزين جميع الفطائر

قدمي البان كيك مع الصوصات مثل صوص الفراولة وصوص الشوكولاتة والفاكهة

ويمكنك أيضا تقديمها مع العسل النحل والموز بالهناء والشفاء

مقادير عمل البان كيك بالتفصيلطريقة عمل البان كيك بالخطوات المبسطة