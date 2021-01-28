طريقة عمل باستا الدجاج بالصلصة الحمراء بطريقة سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات

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تعد باستا الدجاج بالصلصة الحمراء من الأكلات اللذيذة والشهية المحببة لدى جميع الأعمار. وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبمذاقها الرائع، وبسهولة تحضيرها، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناتها وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة.مكونات باستا الدجاج بالصلصة الحمراء
تتكون باستا الدجاج بالصلة الحمراء من مكونات سهلة وبسيطة وشهية، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
- 2 حبة بصل مفروم ناعم.
- رشة ملح.
- 3 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- ملعقة كبيرة ثوم مهروس.
- 600 جم صدور دجاج مقطع مكعبات.
- ملعقة كبيرة كزبرة جافة.
- ملعقة كبيرة بابريكا.
- ملعقة كبيرة بهارات دجاج.
- ملعقة كبيرة أوريجانو.
- ملعقة كبيرة بهارات ماسالا.
- رشة فلفل أسود.
- 3 ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- 2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة ناعم.
- كوب ماء.
- 2 كوب كريمة طبخ أو ساور كريم.
مقادير سلق الباستا
- ماء مغلي.
- رشة ملح.
- 700 جم مكرونة قلم.
للتزيين
- جبنة مبشورة.
- كزبرة مفرومة ناعم.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير باستا الدجاج بالصلصة الحمراء بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نضع حلة على النار ونضيف إليها ماء مغلي ورشة ملح، ثم نضيف المكرونة ونتركها حتى تستوي.
- ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت نباتي والبصل المفروم ناعم ورشة ملح ونقلب جيدا باستمرار حتى يذبل البصل.
- ثم نضيف الثوم المهروس ونقلب جيدا باستمرار حتى يستوي الثوم.
- ثم نضيف الدجاج ونقلب جيدا، ثم نضيف الكزبرة الجافة والبابريكا وبهارات الدجاج وبهارات الماسالا وأوريجانو والفلفل الأسود ونقلبهم جيدا حتى يتغير لون الدجاج.
- ثم نضيف معجون الطماطم والكزبرة المفرومة ناعم ونقلبهم جيدا، ثم نضيف الماء ونقلبهم جيدا، ثم نغطي المقلاة ونتركهم قليلا حتى تستوي جميع المكونات.
- ثم نصفي المكرونة جيدا من الماء بعد استوائها، ثم نغسلها بالماء البارد مرة واحدة ونصفيها جيدا من الماء، ثم نضعها جانبا.
- ثم نضيف كريمة طبخ إلى خليط الدجاج ونقلبهم جيدا باستمرار قليلا، ثم نضيف المكرونة إليه ونقلبهم جيدا، ثم نضيف جبنة مبشورة وكزبرة مفرومة ناعم، ثم نرفعها من على النار.
- ثم تقدم وبالهنا والشفا.
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