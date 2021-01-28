طريقة عمل باستا الدجاج بالصلصة الحمراء بطريقة سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات

تعد باستا الدجاج بالصلصة الحمراء من الأكلات اللذيذة والشهية المحببة لدى جميع الأعمار. وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبمذاقها الرائع، وبسهولة تحضيرها، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناتها وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة.

مكونات باستا الدجاج بالصلصة الحمراء

تتكون باستا الدجاج بالصلة الحمراء من مكونات سهلة وبسيطة وشهية، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

2 حبة بصل مفروم ناعم.

رشة ملح.

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

600 جم صدور دجاج مقطع مكعبات.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة بهارات دجاج.

ملعقة كبيرة أوريجانو.

ملعقة كبيرة بهارات ماسالا.

رشة فلفل أسود.

3 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة ناعم.

كوب ماء.

2 كوب كريمة طبخ أو ساور كريم.

مقادير سلق الباستا

ماء مغلي.

رشة ملح.

700 جم مكرونة قلم.

للتزيين

جبنة مبشورة.

كزبرة مفرومة ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير باستا الدجاج بالصلصة الحمراء بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: