البان كيك تحليه سريعه تحضريها في 5 دقائق بطعم خطييير ورائع بمقادير بسيطة جدا

طريقة تحضير البان كيك بالشوكولاتة تعشق الأطفال الحلويات خاصة المليئة بالشوكولاتة اللذيذة والشهية، وللظروف الصعبة التي نمر بها يكون من الصعب على كل سيدة أن تقوم بالذهاب للمطاعم والمحلات لتناولها، لذا تقم بالبحث عن أفضل طريقة لتحضير البان كيك اللذيذ والشهي التي يحتوي على كثير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، سوف نقدم لك أسهل كريقة لتحضيره في البيت.

نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل البان كيك في البيت كالتالي:

1 كوب دقيق.

1 كوب حليب سائل.

2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 بيضة كبيرة الحجم.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

4 قطع زبدة.

1 كوب كريمة مخفوقة.

سكر حلويات ناعم.

1 كوب شراب العسل أو المربى أو شراب الشوكولاتة.