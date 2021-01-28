البان كيك تحليه سريعه تحضريها في 5 دقائق بطعم خطييير ورائع بمقادير بسيطة جدا

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طريقة تحضير البان كيك بالشوكولاتة تعشق الأطفال الحلويات خاصة المليئة بالشوكولاتة اللذيذة والشهية، وللظروف الصعبة التي نمر بها يكون من الصعب على كل سيدة أن تقوم بالذهاب للمطاعم والمحلات لتناولها، لذا تقم بالبحث عن أفضل طريقة لتحضير البان كيك اللذيذ والشهي التي يحتوي على كثير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، سوف نقدم لك أسهل كريقة لتحضيره في البيت.
طريقة تحضير البان كيك بالشوكولاتة
نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل البان كيك في البيت كالتالي:المقادير:
- 1 كوب دقيق.
- 1 كوب حليب سائل.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- 1 بيضة كبيرة الحجم.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 4 قطع زبدة.
- 1 كوب كريمة مخفوقة.
- سكر حلويات ناعم.
- 1 كوب شراب العسل أو المربى أو شراب الشوكولاتة.
- قومي بتسخين الفرن على 200 درجة مئوية.
- قومي بخلط كافة المكونات الجافة مثل الدقيق والبكينج بودر والسكر والملح مع بعضها البعض بوعاء صغير ثم يتم تركه جانباً.
- في وعاء قومي بخفق الزبدة والحليب ثم يتم إضافته إلى خليط الدقيق وامزجي المكونات مع بعضها حتى تصبح ناعمة وسلسة.
- قومي بوضع طاسة على النار ادهنيها بقليل من الزيت باستخدام فرشاة الحلويات .
- ثم قومي بوضع ملعقتين من الخليط واتركيها حتى تستوي ثم يتم قلبها على الوجه الثاني.
- استمري على هذه الطريقة السابقة حتى تنتهي كمية الخليط.
- ضعي فكائر البان كيك في طبق يمكن أن تدخليه إلى الفرن مع تغطيته بورق الألمونيوم واتركيه في الفرن حتى يصبح دافئ.
- تخرج من الفرن وضعيها بطبق التقديم انثري عليها السكر الناعم، ويقدم مع شراب الشوكولاتة أو العسل أو المربى بالإضافة إلى وضع الكريمة المخفوقة، كما يمكن أن يتم إضافة قطع الفاكهة حسب ما ترغبين وبالهناء والشفاء.
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