البسبوسة الذهبيه اطيب بسبوسة على وجه الكرة الأرضية حضريها بالبيت بسهولة طريقة مضمونة 100%

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة إذا كنت تحبين البسبوسة ولن تمتلكين القدرة على شرائها فقومي أنت بتحضيرها بنفسك في البيت بدلاً من أن تجهدين نفسك في الذهاب للمحلات لشرائها، فهي من أشهى أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها بكل سهولة ، فسوف نقدم لك سيدتي أفضل طريقة لعمل البسبوسة في المنزل.

البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية والشعبية التي يتم تحضيرها في كثير من المناسبات السعيدة وخاصة في شهر رمضان:

2 كوب سميد ناعم.

1 كوب لبن زبادي.

1 كوب قشطة.

1 كوب سكر.

1 كوب سمن مذاب.

1 كوب جوز الهند.

1 ملعقة صغيرة بكينج صودا.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

قطر بارد كثيف القوام.

احضري وعاء ضعي به السكر والسميد وجوز الهند والبكينج بودر والبكينج صودا والملح وقلبي واخلطيهم مع بعضهم جيداً.

ثم يضاف لها السمن المذابة وقلبي، إلى الخليط أضيفي لبن الزبادي والقشطة ثم احضري صينية مدهونة بقليل من الطحينة وخليط البسبوسة.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة ولمدة نصف ساعة ثم تخرج من الفرن واسكبي فوقها القطر البارد وهي ساخنة ثم قومي بتزينها باللوز وقدميها بارد وبالهناء والشفاء.

تعد واحدة من الطرق التي يمكنك أن تستخدميها لتحضير البسبوسة في مطبخك كما يلي:

1 كوب سميد ناعم.

2/1 كوب سمن مذابة.

2/1 كوب جوز مفروم خشن.

1 كوب حليب.

1 ملعقة كبيرة من البكينج بودر.

قطر بارد.