في دقيقتين فقط ستصبحين ملكة جمال مع هذا الكريم العجيب لتفتيح البشرة فوراً

إليكِ سيدتي وصفة سحرية غير متداولة وقليل من يعرفه لتفتيح البشرة، عبارة عن كريم طبيعي للتفتيح الفوري للبشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات، كما يعمل بفاعلية شديدة على إزالة حب الشباب والشعر الزائد في دقيقتين فقط، كل ذلك باستخدام مكونات طبيعية بسيطة وسهلة متواجدة بكل منزل، مع إمكانية استعمال الكريم المذهل على بشرة الوجه والرقبة وفي أي منطقة بالجسم للقضاء على الاسمرار واعطاءها لون موحد.

وصفة تفتيح وتبييض البشرة فوراً

يتكون الكريم من المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من الجيلاتين الخام.

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف أو الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

طريقة التحضير

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار كلا من الجيلاتين الخام والحليب المجفف وأيضا مقدار النسكافيه والحليب السائل، ثم يتم مزج المكونات مع بعضها جيدا ليتم الحصول على قوام كريمي ثقيل ، ومن جانب آخر يتم تحضير إناء للطهي به كوب من الماء ويتم رفعه علي النار وتركه حتي يتم تسخين الماء، بعد ذلك يوضع الوعاء الذي به الخلطة على الإناء مع التقليب المستمر كحمام مائي ساخن، ويتم التقليب حتى يتم الحصول على قوام كريمي سائل نوعا ما، بعد ذلك يتم رفع الوعاء بعيدا عن النار ويترك لمدة دقيقتين حتي يبرد تماما.

طريقة استخدام كريم التفتيح الفوري

باستخدام فرشة مكياج نظيفة أو أطراف أصابعك تطبق الوصفة علي بشرة نظيفة خالية من أي شوائب أو مكياج ثم تترك الوصفة حتي تجف تماما ثم يتم إزالتها بعد ذلك برفق عن طريق شدها من الوجه من أسفل إلى أعلى ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لقفل المسام ثم استخدمي التونر والمرطب الخاص بك.

فوائد الجيلاتين للجسم والبشرة

للجيلاتين فوائد كثيرة في إزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت وأثار حب الشباب وتفتيح البشرة، كما يساعد في تنعيمها وتنقيتها من الشوائب البارزة لما تتعرض له البشرة يوميا من الشمس والعوامل الجوية والأتربة، كما يساعد الجيلاتين في حل مشكلة وجود المسام الواسعة في الوجه وبالتالي يخفف من إفراز البشرة للدهون، كما له دور فعال في إزالة الشعر الزائد من الوجه، يشد البشرة ويحارب التجاعيد والخطوط التعبيرية لتحصلي على بشرة نضرة صافية.

وهناك وصفة أُخرى للجيلاتين لها تأثير سحرى على البشرة حيث يمكنك إضافة القليل من الحليب كامل الدسم ( حوالي 2 ملعقة كبيرة) و ملعقة كبيرة من عسل النحل على ملعقة كبيرة من الجيلاتين، حيث يتم خلط الجيلاتين مع الحليب ووضعه نصفف دقيقة فقط في الميكرويف ثم وضع العسل ويتم الدمج جيدا بين المكونات، ويتم وضع الماسك على البشرة ويُترك ربع ساعة على البشرة وفور إذالته من أسفل لأعلى وغسل البشرة بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام ستلاحظي النتيجة الفعالة من أول إستعمال.

حيث تدخل مادة الجيلاتين الفعالة في إنتاج الكثير من المنتجات العلاجية للبشرة والتي تمنحها تفتيح هائل وتعمل على إذالة الجلد الميت وتوحيد لون البشرة والقضاء نهائيا على البقع والتصبغات وأثار حب الشباب، كما تمنح البشرة طرق فعالة لشد البشرة والتخلص من أثار الشيخوخة والتخلص أيضا من التجاعيد والخطوط الدقيقة بالبشرة.