اقوى كريم بروتين طبيعي نتيجته مذهلة لفرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه مثل الحرير خلال ساعة فقط

كريم طبيعي لفرد المجعد هناك الكثير من الفتيات التي تفقد الثقة في نفسها بسبب شعرها الخشن والمجعد وتحب أن تحصل على شعر ناعم ومفرود ولامع، ولكن مع كثرة استخدامك للمنتجات ومستحضرات التجميل التي تحتوي على مجوعة هائلة من المواد الكيماوية الضارة التي تؤدي إلى تلف الشعر، ولكن اليوم سوف نقدم لكِ مجموعة من الكريمات الطبيعية التي يمكن أن تقومين بتحضيرها بنفسك في البيت. كريم طبيعي لفرد المجعد تعرفي سيدتي على أسهل طريقة لعمل كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد والتي يتم تحضيره كما يلي: المكونات: 1 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

1 كوب حليب.

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة بودرة جيلاتين.

1 ملعقة كبيرة عسل. طريقة الإعداد والاستخدام: ضعي قدر على النار ضيفي له الحليب واتركيه على نار هادئة ومن ثم يتم إضافة زيت جوز الهند استمري في التقليب حتى يمتزجوا مع بعضهم.

في وعاء أخر قومي بخلط النشا مع بودرة الجيلاتين واخلطيهم جيداً ثم يتم سكبها على خليط الحليب مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح ذات قوام سميك.

ارفعي الخليط من على النار واتركيها حتى أن يبرد تماماً، ثم يضاف له العسل وعصير الليمون ثم قلبي جيداً المكونات مع بعضها ومن ثم يتم تطبيق الكريم على الشعر وهو نظيف وجاف.

ثم قومي بتصفيف الشعر للتخلص من التشابك تماماً ثم قومي بتقسيمه لخصلات صغيرة ومن ثم يتم توزيع الكريم على الشعر بواسطة فرشاة الصبغة ولكن ابدئي من الجذور حتى نهاية الأطراف.

للتخلص من التشابك تماماً ثم قومي بتقسيمه لخصلات صغيرة ومن ثم يتم توزيع الكريم على الشعر بواسطة فرشاة الصبغة ولكن ابدئي من الجذور حتى نهاية الأطراف. ثم يتم تمشيط الشعر بعد وضع الكريم ويترك مفرود لمدة 5 دقائق ومن ثم يغسل الشعر وهو مفرد ثم يمشط ويترك حتى أن يجف بالهواء ولكن لا يمكن أن تقومين باستخدام المجفف الحراري.

لا تقومين باستخدام الشامبو عن غسيل الشعر بعد استعمال الكريم.

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