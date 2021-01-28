وصفات طبيعية لصبغ الشعر باللون الذي تحلمين به دون اللجوء للمواد الكيميائية

كل فتاة ترغب بين الحين والآخر بتغيير لون شعرها لأنه عامل أساسي في تغيير الشكل أو النيولوك، وتلجأ الكثيرات إلى استخدام الطرق الطبيعية أو الأعشاب حتى لا يتعرض الشعر للتلف، على عكس الطرق الصناعية التي تحتوى على الكثير من المواد الكيميائية التي تُسبب ضرر بالغ بالشعر، كما أن استخدام الطرق الطبيعية تفد الشعر بشكل كبير لأنها تحتوى على الكثير من المواد المُغذية التي تزيد من طول الشعر وحيويته، كما تقوم بتحفيز عملية نمو بصيلات الرأس وتجعل الشعر صحي تماما.

أهم الأعشاب التي تستخدم لصبغ الشعر طبيعياً

ووفق ما قد تم ذكره فى موقع Wellness Mama البريطاني فسوف يتم ذكر أهم وأفضل المنتجات الطبيعية التي تعطى شعرك اللون المطلوب الثابت وبمظهر لامع وحيوي ، وقد تخصصت تلك الأعشاب في صبغ الشعر بالألوان الكلاسيكية فهي لا تعطى الألوان الفاقعة مثل الأزرق والوردي والأصفر البلاتيني، وأهم الأعشاب التي تستخدم لصبغ الشعر طبيعيا هي مغلي أوراق البابونج و عصير الليمون، مغلي البنجر الأحمر و الجزر، أوراق المرمية و إكليل الجبل و أوراق الشاي، غلى الشاي و القهوة مع زيت الجوز، غسل الشعر بشاي الكركديه الأحمر مع الزعفران، الشمندر مع عصير الجزر.

ولكن يجب معرفة أن تلك الوصفات لتفتيح الشعر أو تشقيره تعطى تفتيح دائم للشعر، ولكن الألوان الداكنة والأحمر كذلك تظل بالشعر لبضعة أسابيع فقط، ويتوقف ذلك على عدد مرات غسيل الشعر خلال هذه المدة، في حالة تعرض الشعر للصبغة بشكل مُسبق أو لمواد كيميائية كذلك فانه لن يتأثر بالطرق الطبيعية بشكل فعال، عكس الشعر الخام الذي لم يتعرض إطلاقا لما سبق ذكره .

صبغ الشعر بالحناء

ويمكن استخدام الحناء الطبيعية والتي بدورها تُحول اللون الأشقر الفاتح للأشقر الغامق أو تُحول الغامق لبنى محمر وبالتكرار يتم تحويله للأحمر اللامع، أو استخدام الطريقة الأتية ذات الفاعلية الأكيدة :

يتم غلى كمية من الماء بوعاء صغير ، ثم تركه على نار هادئة وبعد ذلك يتم إضافة الكاليندولا أو القطيفة والخطمي ، ثم ترك هذا المزيح المتجانس لمدة لا تقل عن نصف ساعة .

يتم رفع الوعاء من على النار وبعد تركه ليبرد يتم تصفيته من الأعشاب بواسطة الشاش القطني ، وذلك حتى التأكد من التخلص من جميع البقايا والشوائب ، وبعد ذلك يتم الاحتفاظ به في الثلاجة .

يتم استخدامه يوميا بعد الاستحمام لشطف الشعر ، مع محاولة تجفيف الشعر بمكان مُشمس ، ويتم تكرارها يوميا حتى الحصول على النتيجة المطلوبة ثم كل بضعة ألوان للحفاظ على اللون المطلوب .

وصفة جوز الهند لصبغ الشعر

يمكنك إستخدام مزيج بين زيت جوز الهند والكركدية وعصير الليمون ومسحوق الحلبة وإستخدامه لصبغ الشعر بمكونات طبيعية سريعة وفعالة، وذلك عبر وضع كوب من زيت جوز الهند في إناء ورفعه على النار ثم إضافة ثلاثة ملاعق من عصير الليمون عليه، ثم إضافة القليل من مسحوق الحلبة والكركدية ثم يتم تقليب الخليط جيدا ويوضع على الشعر ويُترك لمدة ساعتين، ويمكنك تكرار الوصفة 3 مرات إسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.