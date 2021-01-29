علاج الهالات السوداء بمكونات طبيعية ، الهالات السوداء عبارة عن غمقان تحت العين و هو ما يسمي Dark circle أي يعني الدوائر الداكنة و يعاني منها العديد ويسعى البعض إلى علاجها بدون معرفة أسبابها لكي يقلل منها ويستجيب إلى العلاج، فمن أسبابها : (فرك العين-وراثة-مستحضرات التجميل خاصة الكونسيلر – أشعة الشمس – الجلوس أمام الشاشات -التدخين -الإكثار من الملح أو الكافيين)، فيجب قبل اللجوء إلى علاجها أن تعرف أسبابها أولا، وفي هذه المقالة سوف نتحدث عن طرق علاج الهالات السوداء بمكونات طبيعية في خلال أسبوع واحد فقط.

علاج الهالات السوداء بمكونات طبيعية

علاج بالمكونات الطبيعية يكون مضمون من المواد الطبية التي لها اثر جانبي بعد الوقت فعليك الحفاظ على بشرتك ونضرتها بالطبيعة .

لوز الحلو لعلاج الهالات السوداء

يستخدم لعلاج الهالات السوداء لاحتوائه على فيتامين E، عليك وضع بعض من النقاط الزيت وتدليك برفق ولطف قبل النوم وفي الصباح اليوم التالي قومي بغسل وشك و يكرر يوميا.

خيار لعلاج الهالات العيون و الانتفاخات

يستخدم الخيار للعين لاحتوائه على العديد من مضادّات الأكسدة فيقلل من الهالات وغمقان، عليك وضع شرائح الخيار الرفيعة تحت عينك على الهالات مباشرة لمدة 20-30 دقيقة تكرر كل يومين.

شرائح البطاطس للعين

تستخدم البطاطس لتوحيد لون البشرة، عليك تقطيع البطاطس لشرائح رفيعة ووضعها اسفل العين من 15-20 دقيقة و تكرر مرة كل أسبوع.

كمادات الشاي لعلاج الهالات السوداء

تستخدم كمادات الشاي الدافئة علي تقليل من الهالات السوداء اسفل العين وإحساس بالراحة، فعليك بوضع كوب من الشاي المعمول مسبقا ويكون ليس سخن بل دافئ فقط ثم وضع قطن طبي في الكوب الشاي ثم الوضع على العين لمدة 20-30 دقيقة وتكرر مرتين كل أسبوع.

كمادات الثلج

تستخدم كمادات الثلج علي تقليل من الهالات السوداء اسفل العين وانتعاش، فعليك بوضع كوب به ماء وثلج ثم وضع قطن طبي في الكوب الثلج ثم الوضع على العين لمدة 20-30 دقيقة وتكرر مرتين كل أسبوع.

الجليسرين مع عصير البرتقال

مزج الجليسرين مع عصير البرتقال يعمل على تغذية العين وتقليل الالتهابات والغمقان كل ما عليك أن تدهن أسفل العينين وتكرر يوميا.