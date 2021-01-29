سر طريقة ماء الأرز لتطويل الشعر وأسرع خلطة تطويل للشعر بالأرز

إيجاد أفضل طريقة لتطويل الشعر بالأرز هي أكثر ما تبحث عنه الكثير من الفتيات والسيدات، إذ ترغبن في معرفة سر خلطة تطويل الشعر باستخدامه، عقب أن أثبتت التجارب كونها من أقوى الطرق للحصول على شعر ناعم كالحرير وطويل، حيث استخدمت النساء لقرون عديدة لاسيما في قارة آسيا، ماء الأرز كعلاج طبيعي منزلي للعناية بالشعر، لكن ما الذي يفعله ماء الأرز للشعر؟ وكيف يجهز ويحضر ماء الأرز لنمو الشعر؟

طريقة ماء الأرز لتطويل الشعر

ويقول المتخصصون أنه غني بالفيتامينات، مثل (فيتامين ب وفيتامين هـ) والأحماض الأمينية والمعادن، ومضادات الأكسدة، وجميعها مكونات جيدة تعمل على تقوية البشرة وشعر الإنسان، حيث يمنحه فوائد جمالية من اللمعان والقوة والطول، لذا تنصح العديد من مواقع الصحة والجمال النساء باستخدام ماء الأرز، كعلاج طبيعي لمنح البشرة نضارة، ولتقوية شعرك وإكسابه الطول واللمعان.

مكونات مياه الأرز الصحية

تشمل مياه الأرز على العديد من المكونات الغنية بالعناصر المغذية للشعر، حيث أن الأرز يتكون من العناصر التالية:السيلينيوم وهو مفيد لتعزيز نمو الشعر، كما أن له فائدة في الحد من قشرة الرأس، كما يحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد على تكثيف وتقوية الشعر.

ويعد النياسين أحد مكونات ماء الأرز الذي يحتوي على فيتامين ب 3، ذو التأثير الفعال في تحويل الشعر الباهت والضعيف إلى لون غامق وقوي، كما يحتوي ماء الأرز على المغنيسيوم الذي يحفز نمو الشعر، ويمد خلايا الجسم بما تحتاج إليه من الماغنسيوم.

ماء الأرز ونمو الشعر

توجد طريقتان يمكن خلالهما صنع ماء الأرز، واستخدامه للاستفادة من مكوناته لحماية الشعر من الضعف والتقصف ومنحه القوة، إضافة للاستفادة من فوائده الجمالية والتي من أبرزها اللمعان، ويوجد طريقتان لتحضير ماء الأرز أحدهما ماء الأرز العادي، والثانية مياه الأرز المخمرة، وكلا الطريقتين يستخدم فيهما إما أرز أبيض أو بني جيد.

غسل الأرز: حيث يشطف الأرز بالماء البارد، الذي يمكن من إزالة الأتربة والشوائب والمواد الكيميائية، التي ربما تم استخدامها خلال زراعة ونمو حباته.

نعتمد في الخطوة التالية على استخدام مقادير الأرز والماء، حيث نضع بعض الأرز في وعاء به ماء.

وللحصول على نسبة ومقادير صحيحة، نستخدم ملعقتين كبيرتين من الأرز إلى كوبين من الماء.

نضع الأرز والماء معًا في وعاء، ونقوم بدلكهم، حيث يسمح الدلك بتسرب العناصر الغذائية من الأرز إلى الماء.

ونترك الخليط لمدة نصف ساعة.

خلطة تطويل الشعر بالأرز العادي

أخيرًا يُترك الخليط لمدة 30 دقيقة،ح تى يتحول الماء إلى حليبي غائم، مع مراعاة أن تتم تصفية الأرز من الخليط قبل استخدامه، وذلك حتى لا يدخل بعض كسر حبات الأرز في الشعر.